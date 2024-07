Résultat des législatives 2024 à Saulgé (86500) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Saulgé, qui va faire main basse les électeurs de la gauche ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant déjà morte, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien iront vers le Front populaire ? Plus encore qu'il y a une semaine, ce transfert va immanquablement orienter en partie ce 2e tour. Premier indicateur : le bloc a glané plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Saulgé, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 26,75% des votes dans la commune. Une hausse par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (5 points de plus).

20:58 - La progression inédite du Rassemblement national à Saulgé La montée du Rassemblement national aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Ce sont déjà 24 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN au niveau local entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En tenant compte des reports de voix, on peut imaginer que le RN sera vainqueur à Saulgé ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat de la majorité synonyme de sauvetage ce soir Le score du RN sera ainsi une des clés pour le second tour de ces élections des députés au niveau local. Défait en 2022 dans la commune, le Rassemblement national a cette fois une possibilité de triompher à la fin de ce scrutin localement. Le RN n'a pas convaincu en revanche dans la commune de Saulgé à l'époque, lors des législatives, avec 16,87% au premier tour, contre 22,89% pour Pascal Lecamp (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Et le second tour sera à l'avenant avec encore Pascal Lecamp (La République en Marche) au sommet localement, avec 58,15%, devant son adversaire Rassemblement National à 41,85%.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives 2024 à Saulgé Au soir du premier round de l'élection législative dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Saulgé ont placé en tête Eric Soulat (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 40,22% des suffrages. Un premier résultat qui lui a permis de devancer Pascal Lecamp (Ensemble pour la République) et Gisèle Jean (Front populaire) avec 31,78% et 26,75% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Eric Soulat glanant cette fois 40,82%, devant Pascal Lecamp avec 30,18% et Gisèle Jean avec 26,73%.

19:21 - Elections à Saulgé : quelles conclusions tirer des taux de participation ? Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 1 006 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Les données montrent un pourcentage d'abstention de 29,27% au 1er round des législatives 2024 à Saulgé, inférieur de 16 points à celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, le taux d'abstention atteignait effectivement 45,13% des inscrits sur les listes électorales de Saulgé (86), contre un taux d'abstention de 46,62% lors des européennes de 2019. Pour information, au niveau national, l'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter les résultats au deuxième tour à Saulgé ? À Saulgé, l'une des clés de ce scrutin législatif est incontestablement la participation. Le taux de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Saulgé s'élevait à 70,73%. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 50,77% au premier tour. Au second tour, 48,16% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Saulgé ? A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 845 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 75,83% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 77,99% au premier tour, soit 659 personnes.

17:29 - Saulgé et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux La démographie et le contexte socio-économique de Saulgé façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec un taux de chômage de 10,27% et une densité de population de 16 habitants/km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux d'agriculteurs, qui représente 10,11%, montre l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre de familles monoparentales (7,65%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,24%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saulgé mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,97% des habitants titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.