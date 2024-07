Résultat des législatives 2024 à Saint-Maurice-la-Clouère (86160) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Le Nouveau Front populaire sur la première marche à Saint-Maurice-la-Clouère Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le matelas semble conséquent : lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Saint-Maurice-la-Clouère, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 36,39% des votes dans la commune. Un score qui a vivement progressé de 11 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a gagné 19 points à Saint-Maurice-la-Clouère Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera un point d'observation clé pour ces élections 2024 localement, comme au niveau national. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été pris par le RN au niveau local entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une grosse avancée. Une étape de plus sera certainement effacée ce dimanche soir.

20:29 - Des élections législatives positives pour le bloc présidentiel en 2022 Cet état des lieux sorti des urnes dimanche dernier est logiquement à comparer avec ce qui s'est passé en 2022. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Saint-Maurice-la-Clouère offrait en revanche 25,05% pour Jason Valente (LFI-PS-PC-EELV)des suffrages, alors que les candidats Divers droite obtiendront 22,07% des voix. Au second tour cette fois, la première place reviendra au ticket La République en Marche (57,14% contre 42,86% pour Rassemblement National). Mais c'est Pascal Lecamp (La République en Marche) qui arrivait premier au finish cette fois, avec 57,14%, devant l'adversaire Rassemblement National à 42,86%.

20:05 - Des législatives qui ont souri au Nouveau Front populaire à Saint-Maurice-la-Clouère la semaine dernière D'après les enquêtes publiées depuis dimanche, le camp de Jordan Bardella pourrait décrocher moins de 250 députés à l'issue du deuxième tour des législatives. Le Nouveau Front populaire pourrait mettre la main sur près de 200 sièges. Les candidats de la majorité conserveraient jusqu'à 120 députés. Il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Dimanche 30 juin, les électeurs de Saint-Maurice-la-Clouère ont préféré Gisèle Jean (Union de la gauche), qui a enregistré 36,39% des voix. Eric Soulat (Rassemblement National) et Pascal Lecamp (Ensemble pour la République) suivaient grâce à, dans l'ordre, 33,28% et 27,37% des électeurs à l'échelle de la ville. C'est en revanche Eric Soulat qui devançait ses adversaires, au niveau de la circonscription complète, avec cette fois 40,82% devant Pascal Lecamp avec 30,18% et Gisèle Jean avec 26,73%.

19:21 - Analyse comparative de la participation à Saint-Maurice-la-Clouère aux dernières élections L'étude des résultats des dernières élections permet de cerner davantage le vote des habitants de cette commune. À Saint-Maurice-la-Clouère, le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 a atteint 73,66%, plus important que celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, le pourcentage de participation s'était en effet hissé à 56,03% au niveau de Saint-Maurice-la-Clouère, contre une participation de 59,12% en 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle se chiffrait à 20% à 12 heures et 45% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - La participation demeure l'enjeu majeur de ces législatives à Saint-Maurice-la-Clouère Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors du deuxième tour des législatives à Saint-Maurice-la-Clouère ? Dans la commune, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 26,34%. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 21,24% des électeurs dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 18,85% au premier tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 45,4% au premier tour. Au second tour, 52,78% des votants ne se sont pas déplacés. La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les craintes engendrées par la guerre au Moyen-Orient pourraient renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Maurice-la-Clouère.

17:29 - Élections législatives à Saint-Maurice-la-Clouère : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville de Saint-Maurice-la-Clouère, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 33 hab par km² et 48,62% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Le taux de chômage à 9,05% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (19,4%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 510 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,2%) révèle des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,98%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Maurice-la-Clouère mettent en relief une diversité de qualifications, avec 31,45% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.