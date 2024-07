Résultat des législatives 2024 à Availles-Limouzine (86460) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Que vont choisir les supporters de gauche à Availles-Limouzine ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, le bloc a réuni 28,06% des suffrages à l'échelle nationale contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 27,08% des votes à Availles-Limouzine. Une somme à compléter néanmoins avec les 19,54% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - 23 points arrachés en 2 ans par l'extrême droite à Availles-Limouzine Avec un résultat un peu plus élevé encore qu'aux européennes, le parcours du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à considérer localement. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale semble bien plus puissante. Le mouvement frontiste a en effet déjà récupéré 23 points sur place entre 2022 et 2024. Il y a donc des raisons de penser, si les reports de voix sont favorables, que le RN termine vainqueur à Availles-Limouzine ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour qui avait souri au clan macroniste en 2022 A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de Jordan Bardella aux élections législatives 2024 sera ainsi très scruté. Après avoir perdu en 2022 dans la commune, le RN a cette fois des chances de gagner l'élection localement. Aux législatives il y a deux ans à Availles-Limouzine, le RN arrivait en revanche à la seconde position sur le podium, 19,77% des votants ayant choisi son binôme, contre 30,57% pour Jean-Michel Clément (Divers gauche) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant cette fois le premier rang au binôme La République en Marche (53,90%). C'est ainsi Pascal Lecamp (La République en Marche) qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

20:05 - Quel résultat pour le RN ce dimanche soir à Availles-Limouzine ? Selon les projections finales rendues publiques dans les derniers jours de campagne, le camp de Jordan Bardella pourrait s'assurer pas loin de 250 députés à l'issue des législatives. Le Front populaire devrait remporter près de 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron pourraient garder jusqu'à 120 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des spécificités locales. Eric Soulat (Rassemblement National) a amassé 42,01% des suffrages à Availles-Limouzine dimanche 30 juin, au soir du premier round des élections législatives. Un premier pointage qui lui a permis de devancer Pascal Lecamp (Ensemble pour la République) et Gisèle Jean (Union de la gauche) avec 28,65% et 27,08% des électeurs. C'est aussi Eric Soulat qui terminait sur la première marche sur l'ensemble des votants de la 3ème circonscription de la Vienne, avec cette fois 40,82%, devant Pascal Lecamp avec 30,18% et Gisèle Jean avec 26,73%.

19:21 - Et que retenir du scrutin européen à Availles-Limouzine au niveau de la participation ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette commune lors des précédents scrutins électoraux ? À Availles-Limouzine, le taux de participation au premier round des législatives 2024 était de 68,09%, plus élevé de 12 points que celui des dernières élections européennes. A l'occasion du précédent scrutin européen, parmi les 867 inscrits sur les listes électorales à Availles-Limouzine, 56,63% avaient effectivement pris part au scrutin, contre une participation de 56,27% lors des européennes de 2019. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 atteignait 51,49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation demeure la grande inconnue de ces législatives 2024 à Availles-Limouzine Ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Availles-Limouzine, qu'en est-il de l'abstention ? Dimanche dernier, l'abstention à Availles-Limouzine au premier tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 31,91%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,97% au premier tour. Au deuxième tour, 47,27% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Availles-Limouzine ? Au second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 22,22% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux d'abstention de 22,79% au premier tour. La volonté de changement des habitants serait susceptible de pousser les habitants d'Availles-Limouzine à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Availles-Limouzine Quelle influence la population d'Availles-Limouzine exerce-t-elle sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 7,82% et une densité de population de 22 habitants par km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Avec ses 7,11% d'agriculteurs pour 1 262 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Enfin, la présence d'une population étrangère de 11,16% et d'une population immigrée de 10,99% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Un pourcentage de résidences secondaires de 18,77%, comme à Availles-Limouzine, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.