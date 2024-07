Résultat des législatives 2024 à Saint-Sauvant (86600) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - La gauche dans le match aussi à Saint-Sauvant pour ces élections législatives ? Avec 28,06% des suffrages à l'échelle nationale au moment du 1er tour des élections la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union de gauche il y a deux ans au même stade. Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de contester la domination du RN ce soir. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Saint-Sauvant, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 30,65% des votes dans la localité. Un score en hausse de 5 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En 2 ans, le RN a grapillé 19 points à Saint-Sauvant Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été arrachés par le RN sur place entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il est donc possible que le RN l'emportera ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat des macronistes synonyme de sauvetage au second tour Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux législatives 2024 sera en conséquence très scruté. Mis en échec en 2022 dans la ville, le RN a cette fois une possibilité de remporter ce scrutin localement. Aux législatives à l'époque à Saint-Sauvant, le RN se plaçait en revanche à la seconde position sur le podium, 21,33% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 25,64% pour Jason Valente (Nupes) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant cette fois le premier rang au binôme LREM (51,95%). C'est donc Pascal Lecamp (LREM) qui coiffait tout le monde au poteau.

20:05 - Des élections législatives favorables pour le RN jusqu'ici Avec 40,29% des bulletins de vote, Eric Soulat (Rassemblement National) a pris les devants à Saint-Sauvant, dimanche 30 juin lors du 1er tour des élections législatives. Gisèle Jean (Front populaire) et Pascal Lecamp (Ensemble pour la République) suivaient en récupérant, dans l'ordre, 30,65% et 26,33% des électeurs à l'échelle municipale. La première place était la même à l'échelle de la 3ème circonscription de la Vienne, Eric Soulat rassemblant cette fois 40,82%, devant Pascal Lecamp avec 30,18% et Gisèle Jean avec 26,73%.

19:21 - À Saint-Sauvant, la participation du 1er tour dépasse celle des européennes À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette ville lors des précédents scrutins électoraux ? Le 30 juin dernier, la participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Saint-Sauvant était de 67,33%, surpassant celle des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, 52,44% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Sauvant (86) s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 53,34% il y a 5 ans. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% le midi et 45,3% à 17 h.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir à Saint-Sauvant lors du second round des législatives ? Ce 7 juillet 2024, lors du deuxième tour des élections législatives à Saint-Sauvant, qu'en est-il de la participation ? Saint-Sauvant a atteint une participation de 67,33%, dimanche, au premier tour des législatives 2024. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 77,16% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 74,77% au deuxième tour, soit 797 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,3% au premier tour et 47,62% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Sauvant ce soir ? La crise de confiance dans les partis politiques serait susceptible d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les électeurs de Saint-Sauvant.

17:29 - Analyse socio-économique de Saint-Sauvant : perspectives électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Sauvant mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'impacter les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 21 habitants/km² et un taux de chômage de 9,52%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (66,54%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 528 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,84%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,92%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Sauvant mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,98% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.