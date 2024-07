Résultat des législatives 2024 à l'Isle-Jourdain (86150) – 2e tour [PUBLIE]

L'autre incertitude qui enveloppe ces élections de 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Nouveau Front populaire pour ces législatives. L'attelage a rassemblé un peu plus de 28% des bulletins au niveau national dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des législatives il y a une semaine, à l'Isle-Jourdain, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 33,9% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un chiffre qui a vivement progressé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (19,66%).

Avec un résultat qui a encore grandi depuis les européennes, le parcours du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à analyser localement. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du Rassemblement national ont affiché plus de 33% des voix au scrutin législatif le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la dynamique locale apparaît décuplée. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 21 points sur place entre 2022 et 2024. Si les reports de voix lui sont favorables, on peut penser que le RN sera vainqueur à l'Isle-Jourdain ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

Ce dimanche, lors des législatives à l'Isle-Jourdain, qu'en est-il de l'abstention ? L'abstention était de 28,52% à l'Isle-Jourdain lors du 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,87% au premier tour. Au second tour, 47,84% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, 22,58% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 26,91% au deuxième tour. Le désir de faire valoir ses droits serait par exemple capable d'inciter les citoyens de l'Isle-Jourdain à s'intéresser plus fortement à l'élection.

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le 2e tour des législatives à l'Isle-Jourdain comme dans toute la France. Avec ses 1 167 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Ses 97 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 316 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 10,35% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 47,73% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 49,23% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 23,73% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 638,21 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À l'Isle-Jourdain, les enjeux locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'intégration, rejoignent ceux de l'Hexagone.