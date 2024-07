Résultat des législatives 2024 à Civaux (86320) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Le Front populaire en plein boom en comparaison de la Nupes il y a deux ans L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle au Nouveau Front populaire lors de ce second tour des élections ou se transférer vers une autre candidature ? L'attelage a obtenu un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Lors du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 25,23% des votes à Civaux. Un chiffre qui s'est envolé de 6 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 16 points grapillés en 2 ans par l'extrême droite à Civaux Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera un enseignement majeur au niveau local pour cette élection législative. La progression du parti, qui s'élève déjà à 16 points à Civaux entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir progressé encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Il n'est donc pas exclu, selon les reports de voix, que le RN soit vainqueur à Civaux ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Civaux ? Le résultat du second tour des législatives à l'échelle locale sera en conséquence scruté à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le RN va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Civaux ? A l'époque pour les législatives, le Rassemblement national se hissait déjà en pôle position à Civaux. Dans la commune, c'est Eric Soulat qui arrivait en tête au premier tour avec 31,34%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 59,02%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,98%.

20:05 - Quel verdict à Civaux pour le Rassemblement national aux élections législatives ? Dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Civaux ont préféré Eric Soulat (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 47,85% des voix. Un score qui lui a permis de ressortir devant Gisèle Jean (Union de la gauche) et Pascal Lecamp (Ensemble !) avec 25,23% et 24,11% des électeurs. Eric Soulat était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Vienne dans son ensemble, avec cette fois 40,82%, devant Pascal Lecamp avec 30,18% et Gisèle Jean avec 26,73%.

19:21 - Participation à Civaux : un sursaut par rapport aux élections européennes Comment votent traditionnellement les électeurs de cette ville ? Dimanche dernier, la participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Civaux était de 67,72%, dépassant de 17 points celle des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 50,49% des personnes habilitées à participer à une élection à Civaux avaient en effet pris part au scrutin. La participation était de 49,17% en 2019. En proportion, au niveau national, la participation aux européennes 2024 se chiffrait à 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Quel impact aura l'abstention sur les résultats des législatives à Civaux ? Le niveau de participation constitue à n'en pas douter un facteur décisif de ce scrutin législatif 2024. Dans la ville, 32,28% des électeurs ne sont pas allés voter dimanche dernier lors du 1er tour des législatives 2024. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 24,19% au niveau de la ville. L'abstention était de 20,16% au premier tour. En proportion, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 53,37% au premier tour et 56,09% au second tour.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Civaux Quel portrait faire de Civaux, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 656 logements pour 1 201 habitants, la densité de la ville est de 45 hab par km². Avec 64 entreprises, Civaux est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (69,66%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 29,8% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 40,81% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 8383,96 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Civaux, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.