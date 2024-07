Résultat des législatives 2024 à Savigné (86400) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Les orphelins du Front populaire scrutés L'électorat de gauche va-t-il rester conforme au Nouveau Front populaire ce dimanche ou se tourner vers une autre candidature ? Le bloc a obtenu un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Savigné, le binôme Front populaire a pour sa part glané 24,12% des votes dans la localité. Un chiffre qui a décollé en comparaison des 16,6% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 22 points grapillés en 2 ans par l'extrême droite à Savigné Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera scruté au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Alors qu'au niveau de la France, les résultats du RN ont grimpé à plus de 30% des voix aux élections législatives le 30 juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la dynamique locale apparaît encore plus forte. Le parti a en effet déjà avancé de 22 points ici entre 2022 et 2024. Il n'est donc pas exclu, si les reports de voix sont favorables, que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour positif pour le bloc Ensemble il y a deux ans Le score du Rassemblement national sera ainsi l'observation majeure pour le second tour de ces élections des députés à l'échelle locale. A l'inverse de la législative de 2022, le RN a cette fois l'espoir de prendre la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Aux législatives à l'époque à Savigné, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 19,71% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 30,29% pour Pascal Lecamp (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 59,69%. Pascal Lecamp s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Eric Soulat (Rassemblement National) déjà devant avec 41,53% à Savigné aux législatives Grâce à 41,53% des voix, Eric Soulat (Rassemblement National) a pris la tête à Savigné, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du 1er tour des élections législatives. Pascal Lecamp (Ensemble !) et Gisèle Jean (Front populaire) suivaient en captant respectivement 32,67% et 24,12% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Eric Soulat glanant cette fois 40,82%, devant Pascal Lecamp avec 30,18% et Gisèle Jean avec 26,73%.

19:21 - Que retenir de l'abstention par rapport au scrutin européen à Savigné ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette localité lors des consultations politiques passées ? Comme stipulé dans le précédent post, la participation lors du premier tour des législatives à Savigné a été de 67,8%, plus importante que celle des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, sur les 1 005 inscrits sur les listes électorales à Savigné, 50,05% avaient effectivement pris part au scrutin. Le taux de participation était de 54,36% en 2019. En proportion, à l'échelle du pays, le taux de participation aux élections européennes 2024 représentait 51% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - À Savigné, le chiffre phare de ces législatives 2024 reste la participation L'abstention est indéniablement l'une des clés de ces législatives 2024. Dans la ville, le pourcentage d'abstention lors du 1er tour des élections législatives 2024 était de 32,2%. A l'occasion du second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 22,81% des électeurs de la ville, contre une abstention de 23,08% au premier tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 50% au premier tour et 50,35% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Savigné ce soir ? La question des retraites et l'insécurité sont de nature à ramener les citoyens de Savigné dans les bureaux de vote.

17:29 - Les données démographiques de Savigné révèlent les tendances électorales Devant le bureau de vote de Savigné, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Dotée de 815 logements pour 1 284 habitants, la densité de la ville est de 37 habitants/km². L'existence de 111 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le village, 26% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 39,68% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 39,58% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 59,9% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 376,40 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour résumer, Savigné incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.