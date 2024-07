Résultat des législatives 2024 à Charroux (86250) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Sur quel candidat vont se diriger les orphelins de la Nupes à Charroux ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (plus de 25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 22,61% des bulletins à Charroux. Un score en forte hausse par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (16,05%).

20:58 - 21 points grapillés en 2 ans par le Rassemblement national à Charroux Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national va être le déterminant au niveau local pour cette élection. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 21 points à Charroux entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. On peut donc imaginer que le RN soit vainqueur à Charroux ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final à Charroux pour Ensemble ce soir ? Regarder dans le rétro pour analyser la situation en 2022 au même stade livre aussi des indices précieux au moment de ce second tour crucial du 7 juillet. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Charroux offrait en revanche 27,89% pour Jean-Michel Clément (Divers gauche)des suffrages, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 23,95% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec cette fois Pascal Lecamp (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au sommet localement, avec 60,48%, devant son adversaire Rassemblement National à 39,52%.

20:05 - À Charroux, les résultats des législatives toujours aussi justes aujourd'hui ? Pascal Lecamp (Majorité présidentielle) a obtenu 39,1% des suffrages à Charroux dimanche 30 juin dernier, au soir du premier round des législatives. Un score qui lui a permis de coiffer au poteau Eric Soulat (Rassemblement National) et Gisèle Jean (Front populaire) avec respectivement 35,85% et 22,61% des votants. La 3ème circonscription de la Vienne n'a en revanche pas tout à fait voté comme la municipalité, puisque c'est Eric Soulat qui s'y imposait, avec 40,82% devant Pascal Lecamp avec 30,18% et Gisèle Jean avec 26,73%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Charroux : quelle évolution ? L'observation des dernières élections permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. À Charroux, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 a atteint 28,99%, inférieur à celui des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, sur les 728 inscrits sur les listes électorales à Charroux, 46,84% avaient effectivement boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 49,82% lors du scrutin européen de 2019. En proportion, au niveau national, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation va-t-elle baisser à l'occasion du second tour des législatives à Charroux ? À Charroux, le niveau de participation est un critère décisif des législatives 2024. Le pourcentage de participation à Charroux était de 71,01% pour le 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 52,35% au premier tour. Au second tour, 48,99% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Charroux ? A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 73,04% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 73,44% au premier tour, ce qui représentait 553 personnes. Les enjeux de ce scrutin historique seraient susceptibles d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de Charroux.

17:29 - Charroux : démographie, élections et stratégies politiques Dans la ville de Charroux, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des législatives ? Avec 34,5% de population active et une densité de population de 26 hab/km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,1% peut agir sur les attentes des électeurs quant aux politiques sur le travail. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 8,4%, montre l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 14,38% et d'une population étrangère de 13,56% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,43%, comme à Charroux, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.