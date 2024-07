Résultat des législatives 2024 à Celle-Lévescault (86600) – 2e tour [PUBLIE]

Avec un résultat un peu plus élevé encore qu'aux européennes, le parcours du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau de la commune entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Si les reports de voix lui sourient, on peut donc imaginer que le RN termine vainqueur à Celle-Lévescault ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

17:29 - Les enjeux locaux de Celle-Lévescault : tour d'horizon démographique

La composition démographique et la situation socio-économique de Celle-Lévescault contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,54%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (78,64%) met en avant l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (82,84%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 543 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,14%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,95%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Celle-Lévescault mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 20,27% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.