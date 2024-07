Résultat des législatives 2024 à Usson-du-Poitou (86350) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de la Nupes à Usson-du-Poitou ? Quelle part de voix ira au Nouveau Front populaire, alliant la France isoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national dans les enquêtes d'opinion lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des votes obtenus à l'échelle de la France sont un premier indicateur. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 19,7% des suffrages à Usson-du-Poitou. Un chiffre qui a décollé de 9 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a grapillé 26 points à Usson-du-Poitou A l'échelle locale, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella à ces élections législatives sera très scruté. La progression du parti, qui se monte déjà à 26 points à Usson-du-Poitou entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus en 2024 qu'en 2022. En faisant une projection simple, on peut conclure que le RN sera vainqueur à Usson-du-Poitou ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final pour le bloc présidentiel aux législatives 2024 à Usson-du-Poitou ? Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera en conséquence observé avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. Après avoir échoué en 2022 dans la ville, le RN pourrait cette année triompher à la fin de l'élection localement. Au premier tour des législatives il y a deux ans, Usson-du-Poitou avait vu en revanche le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle s'imposer avec 20,12%, alors que le RN restera derrière à 18,69%. Usson-du-Poitou optera d'ailleurs encore pour Pascal Lecamp au second tour, finalement à la première place localement avec 54,73%, devant l'adversaire Rassemblement National à 45,27%.

20:05 - Quel score pour le Rassemblement national au second tour à Usson-du-Poitou ? A en croire les projections en nombre de sièges rendues publiques entre les deux tours, le camp de Jordan Bardella devrait s'arroger entre 210 et 250 députés à l'issue du deuxième tour des élections législatives. L'alliance de la gauche devrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité présidentielle pourraient garder jusqu'à 120 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularismes locaux. Eric Soulat (Rassemblement National) a réuni 44,24% des voix à Usson-du-Poitou le 30 juin, pour le premier tour de la législative. Un résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Pascal Lecamp (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Gisèle Jean (Union de la gauche) avec 34,22% et 19,7% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la 3ème circonscription de la Vienne, Eric Soulat rassemblant cette fois 40,82%, devant Pascal Lecamp avec 30,18% et Gisèle Jean avec 26,73%.

19:21 - À Usson-du-Poitou, la participation du premier tour surpasse celle du scrutin européen Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut également observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Les chiffres montrent un pourcentage d'abstention de 30,11% au 1er round des élections législatives 2024 à Usson-du-Poitou, inférieur de 16 points à celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait effectivement à 46,97% dans la commune d'Usson-du-Poitou. L'abstention était de 47,1% lors des européennes de 2019. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 atteignait 49% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - À Usson-du-Poitou, la participation était de 69,89% lors du premier round des législatives 2024 À Usson-du-Poitou, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est immanquablement l'étendue de l'abstention. 30,11% des électeurs d'Usson-du-Poitou se sont abstenus lors du 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 46,48% au premier tour et 48,61% au second tour. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, 27,28% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 26,75% au premier tour. Les études indiquent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle changer pour les législatives à Usson-du-Poitou ?

17:29 - Comment la composition démographique d'Usson-du-Poitou façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire d'Usson-du-Poitou, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 8,66% d'agriculteurs pour 1 236 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 94 entreprises, Usson-du-Poitou offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 11,57% des résidents sont des enfants, et 18,88% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 48,77% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 22,97% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 311,15 euros, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. Finalement, à Usson-du-Poitou, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.