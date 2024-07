Résultat des législatives 2024 à Lathus-Saint-Rémy (86390) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Lathus-Saint-Rémy, qui va prendre avantage des électeurs de la gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient opté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier est électoralement incertain dans cet épilogue. Au premier tour, l'attelage a récolté un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 19,94% des suffrages à Lathus-Saint-Rémy. Un score à comparer néanmoins avec les 12,85% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,74% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,68% pour Yannick Jadot, 2,81% pour Fabien Roussel et 2,66% pour Anne Hidalgo).

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a gagné 26 points à Lathus-Saint-Rémy Avec un score qui a encore grandi depuis les européennes, la marche du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Alors qu'au niveau du pays, les scores du RN se sont élevés à plus de 30% des suffrages aux législatives fin juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà glané 26 points sur place entre 2022 et 2024. Il est donc permis de penser, selon les reports de voix, que le RN soit vainqueur à Lathus-Saint-Rémy ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Ensemble gagnant aux législatives 2022 à Lathus-Saint-Rémy Le score obtenu par le Rassemblement national sera en conséquence très observé à l'échelle locale pour le second tour de ces législatives. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a peut-être une chance de l'emporter. Le RN tirait déjà son épingle du jeu à Lathus-Saint-Rémy il y a deux ans lors des législatives. Dans la commune, c'est Eric Soulat qui démarrait en pôle position au premier tour avec 22,09%. Pascal Lecamp (Ensemble !) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 53,40%, devant son adversaire Rassemblement National à 46,60%.

20:05 - Le RN en tête des législatives à Lathus-Saint-Rémy Grâce à 48,29% des suffrages, Eric Soulat (Rassemblement National) a pris la pôle position à Lathus-Saint-Rémy, dimanche 30 juin dernier lors du premier tour des élections législatives. Pascal Lecamp (Majorité présidentielle) décrochait 30,37%. Enfin, Gisèle Jean (Front populaire) glanait 19,94% des électeurs. C'est aussi Eric Soulat qui arrivait sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 40,82%, devant Pascal Lecamp avec 30,18% et Gisèle Jean avec 26,73%.

19:21 - Participation à Lathus-Saint-Rémy : un sursaut par rapport aux européennes En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette localité lors des consultations démocratiques antérieures ? Le 30 juin dernier, le taux d'abstention au 1er round des législatives 2024 à Lathus-Saint-Rémy était de 30,28%, en dessous de celui des dernières européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, le pourcentage d'abstention représentait en effet 43,29% dans la commune de Lathus-Saint-Rémy. L'abstention était de 46,11% lors des européennes de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle atteignait 25,90% à midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - À Lathus-Saint-Rémy, la participation a atteint 69,72% lors du 1er tour des législatives 2024 L'une des clés de ces élections législatives 2024 est immanquablement la participation. Dans la localité, le pourcentage d'abstention lors du 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 30,28%. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 23,39% des inscrits sur les listes électorales de la localité. Le taux d'abstention était de 24,45% au premier tour. En comparaison, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,41% au premier tour. Au deuxième tour, 47,2% des votants ne se sont pas déplacés. La hausse des prix du quotidien qui alourdit les finances des Français, cumulée avec les incertitudes provoquées par la situation géopolitique actuelle seraient capables de modifier les choix que feront les habitants de Lathus-Saint-Rémy.

17:29 - Les enjeux locaux de Lathus-Saint-Rémy : tour d'horizon démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la deuxième étape des élections législatives à Lathus-Saint-Rémy comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 8,99% d'agriculteurs pour 1 213 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 72 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (40,14%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 41,03% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 56,94% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 566,14 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Lathus-Saint-Rémy incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en évolution.