Résultat des législatives 2024 à Vouneuil-sur-Vienne (86210) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - À Vouneuil-sur-Vienne, quelles sont les options de reports des voix de la gauche ?

Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nupes (moins de 26% pour la Nupes au niveau national en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 23,83% des bulletins à Vouneuil-sur-Vienne. Un score à affiner néanmoins avec les 24,06% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.