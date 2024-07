Résultat des législatives 2024 à Archigny (86210) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - 23,33% pour les forces de gauche à Archigny La coalition de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? La réponse à cette question devrait être une des grandes orientations de ce 2e tour. Une première réponse : l'attelage a rassemblé 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Archigny, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 23,33% des votes dans la commune. Un score en forte hausse de 6 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - La fulgurante évolution du RN à Archigny L'écart entre les scores du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau local entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il n'est donc pas exclu que le RN l'emportera ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un Rassemblement national encore favori ce soir Le score obtenu par le RN sera ainsi un point d'observation clé à l'échelle locale pour le second tour de cette élection des députés 2024. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le parti lepéniste va-t-il de nouveau s'imposer à Archigny ? Lors des dernières législatives, le Rassemblement national parvenait déjà en pôle position à Archigny. On retrouvait en effet Eric Soulat devant ses concurrents au premier tour, avec 31,85% dans la commune. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 56,76%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,24%.

20:05 - Des législatives positives pour le Rassemblement national jusqu'ici D'après les toutes dernières projections publiées entre les deux tours, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains devrait s'assurer entre 210 et 250 sièges à l'issue des élections législatives. Le Nouveau Front populaire pourrait rafler jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble pour la République pourraient garder entre 95 et 125 députés. Il faut cependant prendre en compte les spécificités des territoires. Eric Soulat (Rassemblement National) a obtenu 51,36% des voix à Archigny le 30 juin dernier, au soir du premier round des élections législatives. En 2e position, Gisèle Jean (Front populaire) recevait 23,33%. Pascal Lecamp (Ensemble pour la République) décrochait 22,6% des électeurs. C'est aussi Eric Soulat qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 40,82%, devant Pascal Lecamp avec 30,18% et Gisèle Jean avec 26,73%.

19:21 - L'abstention observée attentivement à Archigny L'analyse des résultats des élections précédentes permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. À Archigny, le pourcentage de participation au 1er round des législatives 2024 était de 69,79%, plus élevé de 14 points que celui des dernières élections européennes. Au moment du dernier scrutin européen, le pourcentage de participation s'élevait effectivement à 55,26% dans la commune d'Archigny. La participation était de 56,08% lors du scrutin de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,81% à midi et 45,26% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - 69,79% de participation lors de la 1ère étape des législatives à Archigny À Archigny, l'un des critères clés de ces élections législatives est indéniablement le taux de participation. Le pourcentage de participation à Archigny était de 69,79% pour le 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,82% au premier tour et 47,93% au deuxième tour. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 79,55% dans la commune, à comparer avec une participation de 77,29% au deuxième tour, ce qui représentait 616 personnes. Les efforts pour faire "barrage" à l'extrême-droite sont notamment capables de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs d'Archigny.

17:29 - Archigny : démographie, élections et stratégies politiques Comment les habitants d'Archigny peuvent-ils affecter le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 16 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,67%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (73,25%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 413 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,25%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,93%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Archigny mettent en relief une diversité de qualifications, avec 35,45% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.