Résultat des législatives 2024 à Chaunay (86510) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Les orphelins du Front populaire convoités La Nupes étant terminée, qu'adviendra-t-il de ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? Plus encore qu'il y a une semaine, ce transfert va forcément donner une des directions de ce second tour. Premier indicateur : l'attelage a obtenu un peu plus de 28% des voix au niveau de l'Hexagone dimanche dernier contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce premier pointage semble conséquent. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Chaunay, le binôme Front populaire a pour sa part glané 17,74% des votes dans la localité. Une progression en comparaison des 14,71% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - La forte évolution du RN à Chaunay L'écart entre les scores du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 16 points à Chaunay entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat du Rassemblement national de nouveau déterminant ce soir Le nombre d'électeurs glanés par la formation menée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi la clé du scrutin pour le second tour de cette législative 2024 localement, comme dans le reste de la France. Le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Chaunay, comme lors des législatives 2022 ? Il y a deux ans pour les législatives, le Rassemblement national parvenait déjà à tirer son épingle du jeu à Chaunay. On retrouvait en effet Eric Soulat au sommet au premier tour, avec 29,12% dans la commune. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 51,67%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,33%.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Dimanche 30 juin, les électeurs de Chaunay ont plébiscité Eric Soulat (Rassemblement National), qui a amassé 45,77% des votes. Un premier résultat qui lui a permis de passer devant Pascal Lecamp (Ensemble !) et Gisèle Jean (Union de la gauche) avec respectivement 32,86% et 17,74% des votants. Eric Soulat était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Vienne dans son ensemble, avec cette fois 40,82%, devant Pascal Lecamp avec 30,18% et Gisèle Jean avec 26,73%.

19:21 - Quelles conclusions tirer des taux de participation à Chaunay ? Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette localité, il est également nécessaire d'observer les résultats des consultations politiques passées. À Chaunay, le pourcentage d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 a atteint 35,26%, inférieur de 16 points à celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'était en effet hissé à 51,84% au sein de Chaunay, contre une abstention de 54,53% il y a 5 ans. Pour comparer, au niveau du pays, l'abstention aux européennes 2024 atteignait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention peut-elle augmenter au 2e tour des législatives à Chaunay ? L'un des critères essentiels de ce scrutin législatif 2024 est incontestablement le niveau d'abstention. Les résidents de Chaunay ont participé au premier tour des législatives 2024 à hauteur de 64,74%. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 71,41% des inscrits sur les listes électorales de la localité s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 69,2% au second tour, soit 564 personnes. En proportion, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 42,25% au premier tour et 43,96% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Chaunay ce soir ? La hausse généralisée des prix qui grève les finances des foyers français cumulée avec les incertitudes dues au conflit militaire israélo-palestinien pourraient en effet renforcer l'engagement civique des habitants de Chaunay.

17:29 - Démographie et politique à Chaunay, un lien étroit Devant le bureau de vote de Chaunay, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Dotée de 761 logements pour 1 209 habitants, la densité de la ville est de 30 hab/km². Avec 68 entreprises, Chaunay est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (34,82%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 38,65% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 54,11% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1966,46 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En somme, Chaunay incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.