Résultat des législatives 2024 à Lussac-les-Châteaux (86320) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Lussac-les-Châteaux, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Quelle part de voix ira au Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national dans les derniers sondages lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des voix affichés à l'échelle nationale sont porteurs. Le matelas apparaît comme important : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Lussac-les-Châteaux, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 29,92% des votes dans la commune. Un chiffre en forte hausse en comparaison des 17,82% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - La progression éclair de l'extrême droite à Lussac-les-Châteaux en 2 ans Le score en faveur de la formation de Jordan Bardella au second tour va être le déterminant à l'échelle locale pour cette élection législative. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 19 points à Lussac-les-Châteaux entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. Il n'est donc pas exclu que le RN finisse vainqueur à Lussac-les-Châteaux ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:05 - Eric Soulat (Rassemblement National) déjà en avance avec 41,72% à Lussac-les-Châteaux aux législatives Selon les projections finales diffusées dès la fin du premier tour, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains devrait décrocher moins de 250 sièges au terme des législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF devrait accaparer entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité conserveraient une centaine de députés. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques locales. Pour le 1er round de l'élection législative dimanche 30 juin, les électeurs de Lussac-les-Châteaux ont plébiscité Eric Soulat (Rassemblement National), qui a accumulé 41,72% des votes. Un premier résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Gisèle Jean (Front populaire) et Pascal Lecamp (Ensemble pour la République) avec 29,92% et 26,26% des électeurs. C'est aussi Eric Soulat qui achevait ce premier tour en tête dans la 3ème circonscription de la Vienne dans son ensemble, avec cette fois 40,82%, devant Pascal Lecamp avec 30,18% et Gisèle Jean avec 26,73%.

19:21 - A la publication des résultats des élections législatives 2024, quelle est l'abstention à Lussac-les-Châteaux ? Au cours des élections passées, les 2 314 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Comme précisé dans le précédent message, la participation au premier tour des législatives à Lussac-les-Châteaux était de 65,92%, plus importante que celle des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, sur les 1 745 personnes en âge de voter à Lussac-les-Châteaux, 49,74% s'étaient effectivement rendues aux urnes. Le taux de participation était de 52,5% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle représentait 20% à 12 heures et 45% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation reste l'un des enjeux majeurs de ces législatives à Lussac-les-Châteaux L'un des critères clés de ce scrutin législatif 2024 est le taux d'abstention. Dimanche dernier, l'abstention à Lussac-les-Châteaux pour le premier tour des législatives 2024 s'est élevée à 34,08%. A l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 1 750 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 24,17% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 23,89% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,1% au premier tour. Au second tour, 51,87% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Lussac-les-Châteaux ? Les jeunes manifestent souvent une désaffection pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives à Lussac-les-Châteaux ?

17:29 - Lussac-les-Châteaux : enjeux locaux et perspectives électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Lussac-les-Châteaux mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'influer sur le résultat des législatives. Le pourcentage de chômeurs à 10,63% pourrait agir sur les attentes des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Avec 37,75% de population active et une densité de population de 82 habitants/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de familles possédant au moins une automobile (70,18%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 844 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,54%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,25%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Lussac-les-Châteaux mettent en relief une diversité de qualifications, avec 12,62% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.