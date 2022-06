Résultat de la législative à Castelnaudary : en direct

12/06/22 17:10

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Castelnaudary sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:10 - Que montrent les grandes tendances des législatives 2022 pour Castelnaudary ? Le président avait obtenu 23,14% des voix à Castelnaudary, lors du dernier scrutin présidentiel contre un peu moins de 28% en France. Marine Le Pen enregistrait 25,88% des suffrages contre 23,15% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 19,28% (contre 21,95%). Les dynamiques nationales des derniers jours viendront probablement bouleverser la donne et donc le résultat des législatives dans la ville ce dimanche. Or l'alliance LREM-Ensemble a baissé tout près de du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages ce vendredi soir. Le RN, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - Après la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Castelnaudary ? À Castelnaudary, le taux d'abstention constituera un critère déterminant du scrutin législatif. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des Français pourrait bénéficier au camp de l'abstention à Castelnaudary (11400). Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 7 378 personnes en âge de voter au sein de la ville, 68,37% avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 69,99% au premier tour, c'est-à-dire 5 164 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - A la proclamation des résultats des élections législatives, quels seront les taux d'abstention à Castelnaudary ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Comment ont voté généralement les citoyens de cette agglomération lors des scrutins antérieurs ? Il y a 5 ans, à l'occasion des législatives, 49,53% des inscrits sur les listes électorales de Castelnaudary s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec une participation de 42,99% au dernier round. 09:30 - On peut glisser son bulletin dans l'urne jusqu'à 18 heures à Castelnaudary pour ces législatives Au cas où vous peinez à faire votre choix entre les 11 prétendants au premier tour dans la seule circonscription de Castelnaudary, il vous reste encore un peu de temps. Les 7 bureaux de vote ne seront fermés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultat des élections législatives 2022 à Castelnaudary

Les élections législatives 2022 auront lieu à Castelnaudary comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Aude

Tête de liste Liste Aurélien Turchetto Parti radical de gauche Pierre Martinez Ecologistes Julien Rancoule Rassemblement National Martine Habert Droite souverainiste Valérie Ducom Reconquête ! Michel Martin Divers extrême gauche Mireille Robert Ensemble ! (Majorité présidentielle) Johanna Adda--Netter Nouvelle union populaire écologique et sociale Jacques Cros Ecologistes Carine Pottier Union des Démocrates et des Indépendants Dominique Galonnier Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Castelnaudary : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 26% des voix au premier tour à Castelnaudary, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel président et celui qui joua le rôle de 3e homme de la dernière présidentielle avaient obtenu 23% et 19% des suffrages. Au contraire du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, en fin de compte, arrivé en tête du second tour en captant 51% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 49% des suffrages. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Comme partout dans le pays, les 12 467 habitants de Castelnaudary (11) seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.