Résultat de la législative à Cenon-sur-Vienne : 2e tour en direct

19/06/22 13:53

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Cenon-sur-Vienne sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Cenon-sur-Vienne. En direct 13:53 - Le verdict des législatives 2022 à Cenon-sur-Vienne sera connu ce dimanche ! Seuls les postulants qualifiés il y a 7 jours sont en course dans la circonscription de Cenon-sur-Vienne ce 19 juin 2022, pour le second round des législatives 2022. Un niveau de candidats réduit. Les 1426 électeurs de la cité auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers le bureau de vote et faire leur choix pour ce 2e tour.

Résultats des législatives 2022 à Cenon-sur-Vienne - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Cenon-sur-Vienne aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Vienne

Tête de liste Liste Pascal Lecamp Ensemble ! (Majorité présidentielle) Eric Soulat Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Cenon-sur-Vienne - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Cenon-sur-Vienne

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de la Vienne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cenon-sur-Vienne Eric Soulat (Ballotage) Rassemblement National 20,92% 27,18% Pascal Lecamp (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,75% 25,18% Jason Valente Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,61% 17,02% Jean-Michel Clément Divers gauche 11,98% 8,73% François Bock Divers droite 8,68% 3,86% Léonard Zerbib Les Républicains 6,42% 4,72% Olivier Lepercq Reconquête ! 4,10% 4,58% Isabelle Barbot Ecologistes 2,27% 4,86% Patrick Minot Divers droite 1,77% 0,43% Sabine Bortolotti Droite souverainiste 1,41% 1,14% Soizic Jouan Divers extrême gauche 1,03% 1,86% Fatiha Boutayeb Divers 0,06% 0,43% Participation au scrutin Circonscription Cenon-sur-Vienne Taux de participation 51,90% 50,84% Taux d'abstention 48,10% 49,16% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96% 2,75% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88% 0,96% Nombre de votants 37 873 726

Le résultat de l'élection législative 2022 à Cenon-sur-Vienne est désormais publié. C'est la candidature Rassemblement National qui a rassemblé le plus de suffrages auprès des 1428 électeurs de Cenon-sur-Vienne inscrits dans la 3ème circonscription de la Vienne. Dans la localité, Eric Soulat a amassé 27% des suffrages. Il est suivi par Pascal Lecamp (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Jason Valente (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent dans l'ordre 25% et 17% des votes. La participation parmi les citoyens autorisés à voter dans la commune pour cette circonscription législative s'élève à 51% (soit 702 non-votants). Le résultat final de la législative à l'échelle de la 3ème circonscription de la Vienne dépendra du comportement de vote des électeurs des 111 autres communes qui la composent.

Législatives 2022 à Cenon-sur-Vienne : les enjeux

Pendant la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 31% des voix au premier tour à Cenon-sur-Vienne, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 28% et 16% des voix. Contrairement au premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, in fine, arrivé en tête du second tour en captant 51% des voix face à Marine Le Pen (49%). Les habitants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les habitants de Cenon-sur-Vienne (86530) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022. Ils seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel prétendant pencheront-ils ?