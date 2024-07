Résultat des législatives 2024 à Bonneuil-Matours (86210) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les orphelins du Front populaire convoités La coalition de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? Plus encore que dimanche dernier, ce transfert va obligatoirement donner une des directions de ce 2e tour. Une première réponse : l'attelage a obtenu un peu plus de 28% des voix au niveau national dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce premier pointage apparaît comme important. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Bonneuil-Matours, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 27,79% des votes dans la localité. Un score plus élevé en comparaison des 23,03% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - À Bonneuil-Matours, un Rassemblement national favori ? Le résultat des législatives au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Le parti frontiste est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prédire une nouvelle poussée à Bonneuil-Matours ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est un peu facile, mais logique compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Entre les législatives de 2022 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 13 points dans la localité.

20:05 - Eric Soulat (Rassemblement National) déjà en avance avec 36,1% à Bonneuil-Matours aux législatives Grâce à 36,1% des bulletins de vote, Eric Soulat (Rassemblement National) a pris les devants à Bonneuil-Matours, le 30 juin au soir du 1er tour de l'élection législative. Pascal Lecamp (Ensemble pour la République) et Gisèle Jean (Union de la gauche) suivaient en récupérant, dans l'ordre, 34,2% et 27,79% des électeurs. C'est aussi Eric Soulat qui achevait ce premier tour en pôle position dans la 3ème circonscription de la Vienne dans son ensemble, avec cette fois 40,82%, devant Pascal Lecamp avec 30,18% et Gisèle Jean avec 26,73%.

19:21 - Au moment des résultats des législatives 2024, quelle est la participation à Bonneuil-Matours ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette localité, il faut également analyser les résultats des dernières élections. Le 30 juin dernier, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Bonneuil-Matours a atteint 30,01%, en dessous de celui des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 44,51% des personnes habilitées à participer à une élection à Bonneuil-Matours avaient effectivement déserté les urnes, contre une abstention de 45,99% pour les élections européennes de 2019. Pour information, à l'échelle nationale, l'abstention aux européennes 2024 atteignait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives 2024 à Bonneuil-Matours ? À Bonneuil-Matours, l'un des critères cruciaux des législatives est immanquablement le taux de participation. Le taux d'abstention à Bonneuil-Matours lors du premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 30,01%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,21% au premier tour et 52,34% au deuxième tour. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 19,36% des électeurs de la commune. Le taux d'abstention était de 21,58% au deuxième tour.

17:29 - Bonneuil-Matours : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment la population de Bonneuil-Matours peut-elle affecter les résultats des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 9,61% pourrait agir sur les attentes des habitants quant aux mesures sur l'emploi. Avec 45,28% de population active et une densité de population de 49 hab par km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (83,17%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 842 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,38%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,64%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Bonneuil-Matours mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 26,74% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.