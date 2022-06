Résultat des législatives à Cenon-sur-Vienne - Election 2022 (86530) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Cenon-sur-Vienne

Le résultat des élections législatives 2022 à Cenon-sur-Vienne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Vienne

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Cenon-sur-Vienne est tombé. C'est le candidat Rassemblement National qui a obtenu le plus de voix de la part des 1428 citoyens de Cenon-sur-Vienne votant dans la 3ème circonscription de la Vienne. Reste à savoir si les citoyens des 111 autres communes faisant partie de cette circonscription feront les mêmes choix que ceux de Cenon-sur-Vienne. A l'échelle de la commune, Eric Soulat a rassemblé 27% des suffrages. En 2e place, Pascal Lecamp (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtient 25% des suffrages. A la troisième place, Jason Valente (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupère 17% des suffrages. La participation parmi les citoyens figurant dans les registres électoraux dans la commune pour la 3ème circonscription de la Vienne s'élève à 51% (726 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cenon-sur-Vienne Eric Soulat Rassemblement National 20,92% 27,18% Pascal Lecamp Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,75% 25,18% Jason Valente Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,61% 17,02% Jean-Michel Clément Divers gauche 11,98% 8,73% François Bock Divers droite 8,68% 3,86% Léonard Zerbib Les Républicains 6,42% 4,72% Olivier Lepercq Reconquête ! 4,10% 4,58% Isabelle Barbot Ecologistes 2,27% 4,86% Patrick Minot Divers droite 1,77% 0,43% Sabine Bortolotti Droite souverainiste 1,41% 1,14% Soizic Jouan Divers extrême gauche 1,03% 1,86% Fatiha Boutayeb Divers 0,06% 0,43% Participation au scrutin Circonscription Cenon-sur-Vienne Taux de participation 51,90% 50,84% Taux d'abstention 48,10% 49,16% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95% 2,75% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88% 0,96% Nombre de votants 37 873 726

Législatives 2022 à Cenon-sur-Vienne : les enjeux

Pendant la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 31% des voix au premier tour à Cenon-sur-Vienne, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 28% et 16% des voix. Contrairement au premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, in fine, arrivé en tête du second tour en captant 51% des voix face à Marine Le Pen (49%). Les habitants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les habitants de Cenon-sur-Vienne (86530) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022. Ils seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel prétendant pencheront-ils ?