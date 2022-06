Résultat de la législative à Condé-en-Normandie : en direct

12/06/22 17:18

Le niveau d'abstention constituera l'un des facteurs clés du scrutin législatif à Condé-en-Normandie. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Au second tour de l'élection présidentielle, 76,08% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 74,76% au premier tour, soit 3 416 personnes. La peur d'une résurgence de l'épidémie de covid-19 pourrait nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Condé-en-Normandie.

Au précédent scrutin, à Condé-en-Normandie, Marine Le Pen glanait la première position au premier tour de la présidentielle avec 30,73% des voix, devant Emmanuel Macron à 30,28%, puis Jean-Luc Mélenchon à 14,48% et Valérie Pécresse, quatrième à 5,97%. Les indications nationales des dernières semaines modifieront peut-être la donne lors des législatives dans la ville au 1er tour. Et pour rappel, la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un minuscule point avant la trêve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié cette semaine), devant un Rassemblement national troisième, proche des 20%.

Lors de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 31% des votes au premier tour à Condé-en-Normandie, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le locataire de l'Elysée et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 30% et 14% des suffrages. Et ensuite retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en décrochant 51% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 49% des votes. Les électeurs de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Comme partout dans le pays, les 6 800 habitants de Condé-en-Normandie ( Calvados ) seront invités à participer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.