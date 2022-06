Résultat de la législative à Égly : en direct

En direct

19:21 - Quel verdict pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Égly ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était déroulée seulement à Égly. Et c'est sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,7% et 0,93% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc potentiellement viser 33,53% à Égly pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Égly ? L'élection présidentielle d'avril, à Égly, avait tourné à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 28,9% des suffrages. Derrière, se trouvait Emmanuel Macron à 25,09%, puis Marine Le Pen à 20,95% et Éric Zemmour à 6,01%. Le chef de l'Etat sortant se plaçait à en revanche près de 28% des votes en France, contre 23,15% pour Marine Le Pen et près de 22% pour le leader de LFI. Les indications nationales des dernières heures viendront sans doute chambouler la donne et donc le résultat des législatives à Égly au 1er tour. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%.

14:30 - Que retenir de l'abstention lors de la récente présidentielle à Égly ? La participation constituera à n'en pas douter l'une des clés de ces élections législatives 2022 à Égly. La situation géopolitique actuelle serait par exemple susceptible de détourner les habitants d'Égly (91520) des urnes. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 3 657 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 70,45% avaient participé à l'élection, contre une participation de 74,68% au premier tour, c'est-à-dire 2 731 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - L'abstention va-t-elle encore monter aux législatives à Égly ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne comme lors des législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012. Comment votent généralement les électeurs de cette agglomération ? En 2017, lors des législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 59,16% au premier tour au sein d'Égly, à comparer avec une abstention de 53,27% au round deux.