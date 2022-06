Résultat des législatives à Espéraza - Election 2022 (11260) [PUBLIE]

14/06/22 15:54

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Espéraza ( Aude ) à la mi-juin ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 27,85% des voix au premier tour à Espéraza. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 27,43% et 15,53% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens d'Espéraza avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui conférant 58,77% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 41,23% des voix.