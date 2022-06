Résultat de la législative à Fontaine-Étoupefour : en direct

En direct

19:24 - Sur qui vont se transférer les voix de gauche à Fontaine-Étoupefour ? Une des questions clés de ces législatives, en France comme à Fontaine-Étoupefour, reste le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait enregistré 18,9% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Les reports des votes du PS et d'EELV sont aussi à considérer ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 7,77% et 2,01% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 28,68% à Fontaine-Étoupefour pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Fontaine-Étoupefour ? Les indications nationales des ultimes semaines auront probablement un écho sur les législatives à Fontaine-Étoupefour ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. La coalition de gauche soulevée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Au même moment, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%. Avec 41,68% des votes, au 1er tour à Fontaine-Étoupefour cette fois, Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote lors de la dernière présidentielle. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 18,9%, devançant Marine Le Pen à 14,9% et Yannick Jadot à 7,77%. Pourtant, en France, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%.

14:30 - À Fontaine-Étoupefour, la grande inconnue de ces élections législatives 2022 demeure l'abstention La participation sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 à Fontaine-Étoupefour. La baisse du pouvoir d'achat serait par exemple en mesure d'impacter le taux de participation à Fontaine-Étoupefour (14790). En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, 84,9% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 83,53% au premier tour, soit 1 765 personnes. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - Quels étaient les chiffres de l'abstention à Fontaine-Étoupefour en 2017 ? Au cours des dernières années, les 2 578 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 50,38% des inscrits sur les listes électorales de Fontaine-Étoupefour avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 39,58% pour le second tour. Choisir son futur député n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.