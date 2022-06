En direct

19:37 - Quel candidat vont désigner les électeurs de gauche à Frénouville ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 18,02% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Frénouville en avril. Les transferts des votes du PS et d'EELV ne sont pas non plus à négliger ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,0% et 1,83% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel théorique de 23,85% à Frénouville pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Frénouville ? Avec 31,68% des suffrages exprimés, au premier tour à Frénouville, Marine Le Pen avait atteint la tête du vote lors de la dernière présidentielle. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 28,29%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 18,02% et Yannick Jadot à 4,0%. Pourtant, dans toute la France, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%. Les indications nationales des dernières heures chambouleront probablement cette donne et donc le résultat des législatives à Frénouville dimanche. Or la majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote ce vendredi soir. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

14:30 - Les chiffres de l'abstention peuvent-ils surpasser ceux de la présidentielle à Frénouville ? À Frénouville, l'un des facteurs importants des législatives 2022 sera immanquablement le niveau de participation. La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des foyers français est par exemple susceptible d'éloigner les électeurs de Frénouville des bureaux de vote. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 78,83% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 78,56% au premier tour, soit 1 165 personnes. En comparaison, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - À Frénouville, le score de l'abstention lors des élections législatives 2022 sera un élément déterminant Au cours des rendez-vous électoraux précédents, les 1 947 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des législatives, sur les 1 348 inscrits sur les listes électorales à Frénouville, 56,75% avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 49,55% au dernier round. Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type de scrutin. Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.