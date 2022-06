Résultat de la législative à Grand-Aigueblanche : 2e tour en direct

15:30 - Quelle issue pour le deuxième tour des élections à Grand-Aigueblanche ?

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularismes locaux. Grâce à 32,52% des voix, la candidature Les Républicains s'est imposée à Grand-Aigueblanche dimanche 12 juin au soir du 1er tour des élections législatives. Elle a précédé les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui décrochent respectivement 22,81% et 20,67% des voix.