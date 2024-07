Résultat des législatives 2024 à Albertville : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Albertville aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

A la mi-journée des législatives, Albertville foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 19 812 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 811 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 12 408 foyers fiscaux. Dans la ville, 18,49% des résidents sont des enfants, et 9,74% de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Avec 2 570 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 15,74%, Albertville se classe comme un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,18%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 862 €/an. Albertville incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en constante évolution.