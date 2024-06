Résultat des législatives à la Léchère : l'élection 2024 en direct

12:05 - La Léchère : étude du niveau de participation aux législatives

Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Au moment des précédentes européennes, 2 170 électeurs de la Léchère avaient participé au vote (soit 54,06%), contre un taux de participation de 49,02% en 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,84% au premier tour et seulement 43,92% au deuxième tour. Il y a 2 ans, au second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 72,51% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une participation de 76,83% au premier tour, soit 1 648 personnes.