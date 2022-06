Résultat de la législative à la Plagne Tarentaise : 2e tour en direct

La réserve de voix du côté de la gauche avant ces législatives à la Plagne Tarentaise culminait à 29,58%. L'équivalent du cumul des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les électeurs de la Plagne Tarentaise ont pourtant accordé 20,41% de leurs votes à la Nouvelle union populaire écologique et sociale, pour la 1re étape de l'élection législative. La Nupes avait ainsi terminé deuxième.

15:30 - Vers une victoire pour la candidature Les Républicains à la Plagne Tarentaise ?

La candidature Les Républicains a recueilli 36,62% des votes à l'occasion du premier round de la législative dimanche 12 juin 2022. Elle a précédé les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui recueillent respectivement 20,41% et 16,9% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.