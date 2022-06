Résultat de la législative à Lardy : en direct

12/06/22 19:22

Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012. Au cours des scrutins antérieurs, les 5 608 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. Durant les précédentes législatives, le taux d'abstention avait représenté 54,74% au premier tour des électeurs de Lardy. Le taux d'abstention était de 45,63% au round numéro deux.

Les indicateurs nationaux des dernières heures se répéteront sans doute à Lardy dimanche. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point ce vendredi soir, devant un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%. Or Emmanuel Macron avait obtenu 26,46% des voix à Lardy, à l'issue du dernier rendez-vous présidentiel contre 27,85% dans toute la France. La candidate du FN avait accumulé 20,08% des suffrages contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 24,01% (contre à un peu moins de 22%).

Une des questions cruciales de ces législatives 2022, en France comme à Lardy, sera le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait atteint 24,01% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. On peut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 6,23% et 1,05% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un point de départ de 31,29% pour la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Lardy.

Lors de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 26,5% des voix au premier tour à Lardy, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Celui qui endossa le costume du troisième homme de la dernière présidentielle et la fille du fondateur du Front National avaient obtenu 24,0% et 20,1% des suffrages. Le choix des citoyens de Lardy était resté constant au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (61,1% des voix). Marine Le Pen avait rassemblé 38,9% des voix. Le président récemment réélu sera-t-il en mesure d'obtenir une majorité des députés de l'hémicycle au regard des voix qu'il a obtenues dès le premier tour de la présidentielle dans cette agglomération ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Lardy ( Essonne ) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin 2022.