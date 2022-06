Résultat de la législative à Leuville-sur-Orge : 2e tour en direct

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Leuville-sur-Orge sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Leuville-sur-Orge. En direct 18:08 - Un premier résultat intéressant pour la coalition insoumise à Leuville-sur-Orge La coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait espérer glaner 30,14% à Leuville-sur-Orge avant ces légilsatives. Soit la somme des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés a atteint 28,89% des votes au 1er tour de la législative la semaine passée dans les 3 bureaux de vote de Leuville-sur-Orge. De quoi offrir tout de même la première place à la Nupes. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Leuville-sur-Orge ? Grâce à 28,89% des suffrages, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Leuville-sur-Orge au soir du 1er tour de l'élection législative le 12 juin dernier. En deuxième position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 27,37% des suffrages. Quant à elle, la candidature Rassemblement National reçoit 20,55% des suffrages. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - À Leuville-sur-Orge, le score de la participation au 2ème tour des législatives sera un élément déterminant Les jeunes générations manifestent généralement une désaffection pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle changer pour le second tour des élections législatives ? A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 29,34% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 25,18% au premier tour. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record pour ce second tour des législatives ? Le week-end dernier, 44,31% des électeurs inscrits à Leuville-sur-Orge s'étaient rendus aux urnes. 10:30 - Nouvelle étape des élections législatives à Leuville-sur-Orge ! Pour ce deuxième volet des élections législatives de 2022 à Leuville-sur-Orge, les 3 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 3) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 20 heures, pour commencer à compter les votes. Un horaire légèrement décalé rapport à l'heure de fermeture un peu partout en France. Ce sont deux finalistes qui s'affrontent dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Résultats des législatives 2022 à Leuville-sur-Orge - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Leuville-sur-Orge aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste Alexis Izard Ensemble ! (Majorité présidentielle) Steevy Gustave Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Leuville-sur-Orge - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Leuville-sur-Orge

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Leuville-sur-Orge Steevy Gustave (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,72% 28,89% Alexis Izard (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,65% 27,37% Gilbert Mousnier Rassemblement National 17,74% 20,55% Isabelle Perdereau Les Républicains 10,53% 5,61% Paul-Henri Baure Ecologistes 4,08% 3,87% Shéhérazade Chaa Benahmed Reconquête ! 3,91% 3,41% Mehdi Kemoune Divers gauche 2,52% 2,88% Jean-Paul Charvillat Divers 2,31% 2,12% Alice Moreira Droite souverainiste 2,06% 2,50% Gérard Lemoigne Ecologistes 1,67% 1,97% Joëlle Lopès-Venot Divers extrême gauche 0,81% 0,83% Participation au scrutin Circonscription Leuville-sur-Orge Taux de participation 50,13% 44,31% Taux d'abstention 49,87% 55,69% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41% 1,05% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,22% Nombre de votants 49 481 1 336

Le résultat de l'élection législative 2022 à Leuville-sur-Orge a été rendu public par le ministère de l'Intérieur. À Leuville-sur-Orge, les habitants rattachés à la 3ème circonscription de l'Essonne ont pris parti pour le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le taux d'abstention parmi les électeurs habilités à se rendre aux isoloirs au sein de la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de l'Essonne s'établit à 56%. Dans la localité, Steevy Gustave a ainsi rassemblé 29% des suffrages. Il coiffe au poteau Alexis Izard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Gilbert Mousnier (Rassemblement National) qui récupèrent dans l'ordre 27% et 21% des suffrages. Cependant, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription peut toujours évoluer si les électeurs des 46 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Leuville-sur-Orge.

Législatives 2022 à Leuville-sur-Orge : les enjeux

Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 28,80% des votes au premier tour à Leuville-sur-Orge. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,06% et 20,53% des votes. Le choix des citoyens de Leuville-sur-Orge était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (59,12% des votes). Marine Le Pen avait obtenu 40,88% des voix. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président français pourra-t-il compter sur cette ville pour obtenir la majorité à l'hémicycle ? Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs domiciliés à Leuville-sur-Orge (91310) seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme tous les Français.