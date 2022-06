Résultat des législatives à Leuville-sur-Orge - Election 2022 (91310) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Leuville-sur-Orge

Le résultat des élections législatives 2022 à Leuville-sur-Orge est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de l'Essonne

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Leuville-sur-Orge. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche la première position chez les 3015 électeurs votant dans la 3ème circonscription de l'Essonne et demeurant à Leuville-sur-Orge. Steevy Gustave a engrangé 29% des votes. Alexis Izard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Gilbert Mousnier (Rassemblement National) reçoivent dans l'ordre 27% et 21% des votes. Le niveau de l'abstention s'établit à 56% des électeurs habilités à se rendre aux isoloirs dans la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de l'Essonne, ce qui représente 1 679 non-votants. Ces données ne représentent toutefois pas l'entièreté des votes au niveau de la 3ème circonscription de l'Essonne, 46 autres communes contribuant aussi au résultat de la législative dans cette circonscription législative.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Leuville-sur-Orge Steevy Gustave Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,72% 28,89% Alexis Izard Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,65% 27,37% Gilbert Mousnier Rassemblement National 17,74% 20,55% Isabelle Perdereau Les Républicains 10,53% 5,61% Paul-Henri Baure Ecologistes 4,08% 3,87% Shéhérazade Chaa Benahmed Reconquête ! 3,91% 3,41% Mehdi Kemoune Divers gauche 2,52% 2,88% Jean-Paul Charvillat Divers 2,31% 2,12% Alice Moreira Droite souverainiste 2,06% 2,50% Gérard Lemoigne Ecologistes 1,67% 1,97% Joëlle Lopès-Venot Divers extrême gauche 0,81% 0,83% Participation au scrutin Circonscription Leuville-sur-Orge Taux de participation 50,13% 44,31% Taux d'abstention 49,87% 55,69% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41% 1,05% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,22% Nombre de votants 49 482 1 336

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Leuville-sur-Orge sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:26 - Qui vont plebisciter les supporters de gauche à Leuville-sur-Orge ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 20,53% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 3 bureaux de vote de Leuville-sur-Orge en avril. Les transferts des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,25% et 1,76% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel théorique de 27,54% à Leuville-sur-Orge pour ce premier tour des législatives. 16:30 - À Leuville-sur-Orge, des sondages tout aussi valables ? Au dernier rendez-vous présidentiel, à Leuville-sur-Orge, Emmanuel Macron avait terminé en pôle position avec 28,8% des voix, devant Marine Le Pen à 24,06%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 20,53% et Éric Zemmour à 6,97%. Mais en France, Emmanuel Macron concluait cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les tendances nationales des dernières heures viendront peut-être infléchir cette donne lors des législatives à Leuville-sur-Orge ce dimanche. Et pour rappel, le bloc LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité présidentielle dans les sondages juste avant la période de réserve. Au même moment, le RN de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - La participation demeure l'enjeu majeur de ces élections législatives 2022 à Leuville-sur-Orge Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Leuville-sur-Orge ? La flambée des prix des matières premières qui plombe les finances des Français pourrait en effet priver les urnes de leurs électeurs à Leuville-sur-Orge (91310). En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, sur les 2 923 personnes en âge de voter dans la commune, 70,66% avaient pris part au scrutin. La participation était de 74,82% au premier tour, c'est-à-dire 2 187 personnes. Pour rappel, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Leuville-sur-Orge à l'occasion du premier tour des élections législatives ? Comment ont voté traditionnellement les habitants de cette localité lors des consultations démocratiques précédentes ? Lors des élections législatives de 2017, 60,13% des personnes en âge de participer à une élection à Leuville-sur-Orge avaient boudé les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 52,57% pour le second tour. Les élections législatives mobilisant toujours moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Plus de temps pour ces législatives à Leuville-sur-Orge Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous suivrons les jalons de ce premier tour des législatives 2022 à Leuville-sur-Orge, jusqu'à ce que les résultats soient révélés. Sont alignés 11 candidats dans la seule circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs ont jusqu'à 20 heures pour aller voter ce dimanche de 1er tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Leuville-sur-Orge : les enjeux

Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 28,80% des votes au premier tour à Leuville-sur-Orge. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,06% et 20,53% des votes. Le choix des citoyens de Leuville-sur-Orge était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (59,12% des votes). Marine Le Pen avait obtenu 40,88% des voix. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président français pourra-t-il compter sur cette ville pour obtenir la majorité à l'hémicycle ? Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs domiciliés à Leuville-sur-Orge (91310) seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme tous les Français.