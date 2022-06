Résultat de la législative à Lussac-les-Châteaux : 2e tour en direct

18:14 - Qu'ont fait les électeurs de la Nupes il y a sept jours à Lussac-les-Châteaux ?

Un des paramètres clés de ces législatives, en France, sera le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. À Lussac-les-Châteaux, le candidat de la gauche réunie avait enregistré 17,82% des suffrages il y a une semaine. Ce score est tout de même à mettre en perspective avec les votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 16,35%, 3,08%, 2,08% et 4,01% le 10 avril. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 25,52% à Lussac-les-Châteaux pour ce premier tour des élections législatives.