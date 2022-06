Résultat des législatives à Lussac-les-Châteaux - Election 2022 (86320) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Lussac-les-Châteaux

Le résultat des élections législatives 2022 à Lussac-les-Châteaux est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Vienne

Le résultat de la législative 2022 à Lussac-les-Châteaux est tombé. C'est le représentant Rassemblement National qui a rassemblé le plus de suffrages parmi les 1762 électeurs de Lussac-les-Châteaux de la 3ème circonscription de la Vienne. Eric Soulat a amassé 23% des suffrages. François Bock (Divers droite) et Pascal Lecamp (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent grâce à dans l'ordre 19% et 19% des votes. Le taux de participation atteint 48% des habitants habilités à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription. Ces données ne représentent cependant pas la totalité des votes au niveau de la circonscription, 111 autres communes contribuant également au résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription de la Vienne.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lussac-les-Châteaux Eric Soulat Rassemblement National 20,92% 22,55% Pascal Lecamp Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,75% 19,39% Jason Valente Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,61% 17,82% Jean-Michel Clément Divers gauche 11,98% 7,52% François Bock Divers droite 8,68% 19,39% Léonard Zerbib Les Républicains 6,42% 3,76% Olivier Lepercq Reconquête ! 4,10% 4,48% Isabelle Barbot Ecologistes 2,27% 2,30% Patrick Minot Divers droite 1,77% 1,21% Sabine Bortolotti Droite souverainiste 1,41% 0,73% Soizic Jouan Divers extrême gauche 1,03% 0,85% Fatiha Boutayeb Divers 0,06% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Lussac-les-Châteaux Taux de participation 51,90% 47,90% Taux d'abstention 48,10% 52,10% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95% 1,18% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88% 1,07% Nombre de votants 37 873 844

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Lussac-les-Châteaux sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:33 - Quel candidat vont retenir les supporters de gauche à Lussac-les-Châteaux ? Dans les 2 bureaux de vote de Lussac-les-Châteaux, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat LFI avait atteint 16,35% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Les conversions des suffrages écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,08% et 2,08% au 1er tour de l'élection présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel théorique de 21,51% à Lussac-les-Châteaux pour ce premier tour. 16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Lussac-les-Châteaux ? Les dynamiques nationales des dernières semaines se répéteront probablement sur le résultat des législatives à Lussac-les-Châteaux dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 petit point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%. Or le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Lussac-les-Châteaux cette fois, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 28,37% des suffrages. A la suite, se hissait Emmanuel Macron à 27,68%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,35% et Éric Zemmour à 5,4%. Le président-candidat atteignait en revanche 27,85% des voix à l'échelle nationale, contre 23,15% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. 14:30 - La participation reste la grande inconnue de ces législatives à Lussac-les-Châteaux L'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera à n'en pas douter l'abstention à Lussac-les-Châteaux. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 24,17% des électeurs habilités dans la localité avaient déserté les urnes. L'abstention était de 23,89% au premier tour. Les incertitudes liées à une résurgence du covid pourraient impacter le taux de participation à Lussac-les-Châteaux. 11:30 - Quel était le score de la participation à Lussac-les-Châteaux en 2017 ? Les résultats des législatives 2022 sont aussi attendus que le taux d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. Comment votent le plus souvent les habitants de cette localité ? Cinq ans auparavant, à l'occasion des élections législatives, 1 810 personnes en capacité de voter à Lussac-les-Châteaux avaient pris part à l'élection au premier tour (soit 52,1%). Le taux de participation était de 46,91% au tour deux. 09:30 - A quelle heure a lieu l'épilogue des législatives à Lussac-les-Châteaux ? Les caractéristiques de ces législatives 2022 à Lussac-les-Châteaux sont simples : la commune ne correspond qu'à une seule circonscription où s'affrontent 12 candidats. Un niveau au-dessus de celui des autres circonscriptions de France. Autre point essentiel: les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour se rendre aux urnes. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour optimiser le nombre de participants.

Législatives 2022 à Lussac-les-Châteaux : les enjeux

Durant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 28% des voix au premier tour à Lussac-les-Châteaux. L'ex-députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28% et 16% des suffrages. A l'inverse du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, à la fin, ressorti en tête du second tour en captant 53% des voix face à Marine Le Pen (47%). En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils en mesure de s'emparer d'un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des législatives à Lussac-les-Châteaux ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains.