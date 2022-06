Résultat de la législative à Marolles-en-Hurepoix : en direct

12/06/22 19:22

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Marolles-en-Hurepoix sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:22 - Quel candidat vont élire les électeurs de gauche à Marolles-en-Hurepoix ? Dans les 4 bureaux de vote de Marolles-en-Hurepoix, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les législatives. Le candidat insoumis avait enregistré 21,22% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Et c'est sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 6,46% et 1,34% au premier tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc espérer un total théorique de 29,02% à Marolles-en-Hurepoix pour ce premier tour. 16:30 - Que peuvent dire les grandes tendances des législatives 2022 pour Marolles-en-Hurepoix ? L'alliance LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote vendredi soir. Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen a dépassé les 19%. Ces indicateurs des ultimes semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Marolles-en-Hurepoix. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Avec 26,9% des votes, à Marolles-en-Hurepoix cette fois, Emmanuel Macron avait atteint la première position à l'issue de la dernière présidentielle. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 22,75%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 21,22% et Yannick Jadot à 6,46%. Pourtant, à l'échelle nationale, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%. 14:30 - A la suite de la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Marolles-en-Hurepoix ? À Marolles-en-Hurepoix, l'un des facteurs déterminants de ce scrutin législatif 2022 sera indéniablement le niveau d'abstention. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur le budget des familles, combinée avec les préoccupations dues à la situation géopolitique actuelle pourraient détourner l'attention des habitants de Marolles-en-Hurepoix (91630) du vote. Il y a deux mois, au second tour de l'élection présidentielle, 25,19% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 19,9% au premier tour. En comparaison, au niveau national, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour. 11:30 - Au moment des résultats des législatives, quels seront les taux d'abstention à Marolles-en-Hurepoix ? Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. L'étude des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. Cinq années plus tôt, lors des législatives, sur les 3 939 personnes en âge de voter à Marolles-en-Hurepoix, 51,82% étaient restées chez elles au premier tour. L'abstention était de 45,95% au deuxième tour. 09:30 - Des horaires prolongés pour ces législatives à Marolles-en-Hurepoix Au cas où vous tergiversez encore au sujet des 11 prétendants au 1er tour dans la seule circonscription de Marolles-en-Hurepoix, pas de stress. Les bureaux de vote ferment à 20 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole. Comme dans d'autres communes, une dérogation du préfet permet en effet de se prononcer 2 heures plus tard dans la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Marolles-en-Hurepoix

Les élections législatives 2022 auront lieu à Marolles-en-Hurepoix comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste Joëlle Lopès-Venot Divers extrême gauche Mehdi Kemoune Divers gauche Gilbert Mousnier Rassemblement National Isabelle Perdereau Les Républicains Alexis Izard Ensemble ! (Majorité présidentielle) Gérard Lemoigne Ecologistes Jean-Paul Charvillat Divers Shéhérazade Chaa Benahmed Reconquête ! Alice Moreira Droite souverainiste Steevy Gustave Nouvelle union populaire écologique et sociale Paul-Henri Baure Ecologistes

Législatives 2022 à Marolles-en-Hurepoix : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Marolles-en-Hurepoix seront incités à contribuer aux législatives 2022 comme partout en France. Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 26,9% des voix au premier tour à Marolles-en-Hurepoix, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et celui qui joua le rôle de 3e homme de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 22,8% et 21,2% des suffrages. Le choix des habitants de Marolles-en-Hurepoix était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (59,3% des voix). Marine Le Pen avait récupéré 40,7% des votes. Les administrés de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ?