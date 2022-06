Résultat de la législative à Moûtiers : 2e tour en direct

19/06/22 18:10

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Moûtiers sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Moûtiers. En direct 18:10 - La Nupes s'était placée au pied du podium à Moûtiers il y a une semaine Le potentiel avant ces législatives à Moûtiers pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" culminait à 28,48% dans la commune. Un chiffre correspondant au total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Cet élément a certainement eu un impact sur le résultat des législatives 2022 au premier tour à Moûtiers. Son représentant a obtenu 20,46% des suffrages il y a une semaine dans la zone. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir sur la troisième marche. 15:30 - À Moûtiers, la candidature Les Républicains bien placée Grâce à 31,89% des suffrages, la candidature Les Républicains s'est imposée à Moûtiers le 12 juin dernier à l'occasion du 1er round des législatives. En deuxième position, la candidature Rassemblement National glane 21,47% des votes. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 20,46% des votes. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - À Moûtiers, quelle sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives ? Afin de comprendre le vote des citoyens de cette localité, il faut analyser les résultats des consultations démocratiques antérieures. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 1817 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 33,87% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 29,72% au premier tour. Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? La semaine dernière, 56,62% des personnes habilitées à participer à une élection à Moûtiers avaient refusé de se rendre aux urnes. 10:30 - C'est parti à Moûtiers ! Pour cette deuxième étape des législatives de 2022 à Moûtiers, les 2 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 2) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour lancer le dépouillement. Seuls les postulants qualifiés il y a une semaine ont postulé dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Résultats des législatives 2022 à Moûtiers - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Moûtiers aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Savoie

Tête de liste Liste Cédric Morand Nouvelle union populaire écologique et sociale Vincent Rolland Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Moûtiers - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Moûtiers

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de la Savoie

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Moûtiers Vincent Rolland (Ballotage) Les Républicains 30,80% 31,89% Cédric Morand (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,94% 20,46% Brice Bernard Rassemblement National 19,74% 21,47% Arthur Empereur Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,72% 13,34% Flora Bussy Ecologistes 3,06% 2,80% Anne-Sophie Wurtz Reconquête ! 2,44% 2,92% Mathieu Ciceri Droite souverainiste 1,89% 2,41% Philippe Troutot Divers 1,85% 2,67% Bertrand Camus Ecologistes 1,28% 0,89% Myriam Rahalia Divers extrême gauche 0,83% 1,02% Jordan Chenu Divers droite 0,45% 0,13% Participation au scrutin Circonscription Moûtiers Taux de participation 46,33% 43,38% Taux d'abstention 53,67% 56,62% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04% 0,76% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52% 0,00% Nombre de votants 35 356 793

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Moûtiers. Vincent Rolland a ainsi accumulé 32% des voix. Il ressort devant Brice Bernard (Rassemblement National) et Cédric Morand (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent 21% et 20% des suffrages. Toutefois, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription peut encore basculer si les électeurs des 57 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Moûtiers. La participation parmi les citoyens habilités à voter au sein de la commune au niveau de la 2ème circonscription de la Savoie s'établit à 43% (soit 1 035 non-votants).

Législatives 2022 à Moûtiers : les enjeux

Lors de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 25,1% des voix au premier tour à Moûtiers, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 24,6% et 21,5% des votes. Contrairement au premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en rassemblant 54,1% des votes face à Marine Le Pen (45,9%). Les électeurs de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Les habitants de Moûtiers reprendront la direction des urnes en 2022 : ils seront priés de participer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel candidat favoriseront-ils ?