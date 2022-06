Résultat de la législative à Quillan : en direct

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Quillan sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:11 - Les législatives se terminent à 18 heures à Quillan 11 candidats se présentent dans l'unique circonscription de Quillan ce 12 juin, pour le 1er tour de l'élection législative 2022. Un nombre de candidatures dans la moyenne du reste du pays. Et les 2343 électeurs de la commune auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans les 4 bureaux de vote et sélectionner une paire de candidats lors de ce 1er tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Quillan

Les élections législatives 2022 auront lieu à Quillan comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Aude

Tête de liste Liste Aurélien Turchetto Parti radical de gauche Pierre Martinez Ecologistes Julien Rancoule Rassemblement National Martine Habert Droite souverainiste Valérie Ducom Reconquête ! Michel Martin Divers extrême gauche Mireille Robert Ensemble ! (Majorité présidentielle) Johanna Adda--Netter Nouvelle union populaire écologique et sociale Jacques Cros Ecologistes Carine Pottier Union des Démocrates et des Indépendants Dominique Galonnier Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Quillan : les enjeux

Pendant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 25% des voix au premier tour à Quillan, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée et le président du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 22% et 21% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Quillan avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui accordant 54% des suffrages, laissant par conséquent à Emmanuel Macron 46% des voix. Les électeurs de cette ville se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Quillan (11500) seront invités à participer aux législatives 2022 comme tous les Français.