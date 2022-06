Résultat de la législative à Saint-Chéron : en direct

En direct

19:24 - Que peut espérer la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Saint-Chéron ? Dans l'unique bureau de vote de Saint-Chéron, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les élections législatives. Le député de Marseille avait enregistré 20,17% des suffrages le 10 avril dernier. Et c'est sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,31% et 1,51% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un total probable de 25,99% pour le bloc de gauche.

16:30 - Les études sondagières, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Chéron ? Les indicateurs nationaux des derniers jours auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Saint-Chéron ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. La coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve. Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a dépassé les 19%. Or Emmanuel Macron avait obtenu la tête du vote à l'issue de la dernière élection à Saint-Chéron avec 28,73% des suffrages exprimés, au premier round. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 23,16%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 20,17% et Éric Zemmour à 6,94%. Mais à l’échelle nationale, Emmanuel Macron terminait ce premier round avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - À Saint-Chéron, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives ? L'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera indéniablement l'ampleur de l'abstention à Saint-Chéron. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 26,32% au sein de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 22,97% au premier tour. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses conséquences sur les prix des matières premières seraient par exemple susceptibles de détourner l'attention des citoyens de Saint-Chéron du vote.

11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des élections législatives 2022 à Saint-Chéron ? Plus de la moitié des votants ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. L'observation des résultats des élections précédentes est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Il y a 5 ans, au moment des élections législatives, parmi les 3 666 personnes en âge de voter à Saint-Chéron, 57,17% avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 49,81% pour le dernier round.