Résultat de la législative à Saint-Germain-lès-Arpajon : en direct

12/06/22 11:07

11 candidats sont en lice dans l'unique circonscription de Saint-Germain-lès-Arpajon ce dimanche 12 juin 2022, pour le premier tour des élections législatives 2022. Un nombre de candidatures proportionnel à celui des autres circonscriptions. Et les 6043 citoyens de la métropole auront jusqu'à 20 heures pour rejoindre les 6 bureaux de vote et décider qui ils veulent envoyer à l'Assemblée à l'issue de ce 1er tour de piste.

Quel impétrant à l'Assemblée nationale les électeurs résidant à Saint-Germain-lès-Arpajon installeront-ils en première position des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Au moment de la présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 28% des voix au premier tour à Saint-Germain-lès-Arpajon, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La fille de Jean-Marie Le Pen et celui qui était candidat à sa propre réélection avaient obtenu 25% et 25% des voix. Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, ressorti en tête du second tour en empochant 56% des suffrages face à Marine Le Pen (44%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette commune plébiscitera-elle un candidat de la coalition de partis de gauche aux prochaines élections ?