Résultat de la législative à Saint-Martin-de-Fontenay : 2e tour en direct

19/06/22 18:05

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Martin-de-Fontenay sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Martin-de-Fontenay. En direct 18:05 - La 2e position à Saint-Martin-de-Fontenay pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon Le potentiel avant ces législatives à Saint-Martin-de-Fontenay pour la coalition de gauche se montait à 28,71% dans la commune. L'équivalent du cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Ces électeurs ont pourtant représenté 26,71% des suffrages dans la localité le 12 juin dernier. De quoi offrir tout de même la deuxième position à la Nupes. 15:30 - Vers un succès pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Saint-Martin-de-Fontenay ? Lors du premier round des législatives, le 12 juin dernier, les électeurs de Saint-Martin-de-Fontenay ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a collecté 33,23% des bulletins de vote. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National la suivent grâce à dans l'ordre 26,71% et 16,56% des voix. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. 13:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation sont attendus à Saint-Martin-de-Fontenay Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Le week-end dernier, 48,79% des personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Martin-de-Fontenay avaient participé à l'élection. Comment votent le plus souvent les habitants de cette commune ? Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 22,69% dans la commune. L'abstention était de 24,38% au premier tour. 10:30 - Quelques données clés pour les élections législatives à Saint-Martin-de-Fontenay C'est donc reparti pour ces législatives 2022 à Saint-Martin-de-Fontenay, avec le 2ème épisode dont le démarrage a eu lieu ce matin. Il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les quelques candidats qui se présentent pour devenir député. Les 2014 habitants de Saint-Martin-de-Fontenay ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour faire leur devoir.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Martin-de-Fontenay - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Martin-de-Fontenay aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Calvados

Tête de liste Liste Elisabeth Borne Ensemble ! (Majorité présidentielle) Noé Gauchard Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Saint-Martin-de-Fontenay - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Martin-de-Fontenay

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription du Calvados

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Martin-de-Fontenay Elisabeth Borne (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,32% 33,23% Noé Gauchard (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,53% 26,71% Jean-Philippe Roy Rassemblement National 21,74% 16,56% Lynda Lahalle Divers droite 7,23% 8,80% Valérie Dupont Reconquête ! 2,79% 3,11% Mickaël Guettier Droite souverainiste 2,49% 1,97% Anne-Lyse Mbelo Divers gauche 1,85% 2,28% François Ormain Divers centre 1,50% 1,24% Bruno Battail Ecologistes 1,40% 2,38% Pascale Georget Divers extrême gauche 1,14% 2,07% Jemâa Saad Divers gauche 1,01% 1,66% Participation au scrutin Circonscription Saint-Martin-de-Fontenay Taux de participation 51,16% 48,79% Taux d'abstention 48,84% 51,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68% 1,52% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94% 0,41% Nombre de votants 49 341 985

Le résultat de l' élection législative 2022 à Saint-Martin-de-Fontenay est maintenant officiel. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première place chez les 2019 citoyens de la 6ème circonscription du Calvados et demeurant à Saint-Martin-de-Fontenay. Elisabeth Borne a ainsi rassemblé 33% des votes au sein de la ville. Elle coiffe au poteau Noé Gauchard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jean-Philippe Roy (Rassemblement National) qui ramassent 27% et 17% des voix. Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote de Saint-Martin-de-Fontenay. Les citoyens de 98 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. Le niveau de l'abstention représente 51% des électeurs habilités à se rendre aux isoloirs dans la commune à l'échelle de la 6ème circonscription du Calvados, ce qui représente 1 034 non-votants.

Législatives 2022 à Saint-Martin-de-Fontenay : les enjeux

Durant l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 35,6% des suffrages au premier tour à Saint-Martin-de-Fontenay. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20,5% et 17,5% des suffrages. Le choix des habitants de Saint-Martin-de-Fontenay était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (63,8% des suffrages), abandonnant donc 36,2% des voix à Marine Le Pen. Les citoyens de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans le pays, les citoyens de Saint-Martin-de-Fontenay (Calvados) seront invités à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.