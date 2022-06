Résultat de la législative à Saint-Martin-de-Fontenay : en direct

En direct

19:23 - Que peut espérer la coalition insoumise pour ces législatives à Saint-Martin-de-Fontenay ? Un des paramètres majeurs de ces élections législatives, en France comme à Saint-Martin-de-Fontenay, reste le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Le député de Marseille avait cumulé 17,54% des suffrages le 10 avril dernier sur place. On peut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,35% et 2,84% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer un total théorique de 25,73% à Saint-Martin-de-Fontenay pour ces élections légilsatives.

16:30 - À Saint-Martin-de-Fontenay, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? La majorité présidentielle a baissé à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces indications des dernières heures rejailliront sans doute sur le résultat des législatives à Saint-Martin-de-Fontenay. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or à Saint-Martin-de-Fontenay, Emmanuel Macron obtenait la première position de l'élection présidentielle 2022 avec 35,61% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 20,45%, puis, avec 17,54%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,35%, Yannick Jadot. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de près de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2022 à Saint-Martin-de-Fontenay ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Saint-Martin-de-Fontenay ? La peur d'un retour de la pandémie de covid-19 est notamment en mesure de faire surtout gagner le pourcentage d'abstention à Saint-Martin-de-Fontenay. Il y a deux mois, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 22,69% des votants de la ville. Le taux d'abstention était de 24,38% au premier tour. En proportion, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.

11:30 - Le score de l'abstention à l'occasion des élections législatives 2022, un élément clé à Saint-Martin-de-Fontenay ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des derniers scrutins ? Il y a cinq ans, à l'occasion des législatives, 50,7% des personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Martin-de-Fontenay avaient participé à l'élection au premier tour, contre un taux de participation de 43,34% pour le second tour. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.