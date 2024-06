Résultat des législatives à Saint-Mathurin : l'élection 2024 en direct

L'un des critères forts de ce scrutin législatif sera le taux de participation à Saint-Mathurin (85150). Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 662 personnes en âge de voter dans la ville, 15,09% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 13,9% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,53% au premier tour. Au second tour, 53,05% des électeurs ne se sont pas déplacés. La hausse généralisée des prix qui grève le budget des Français, cumulée avec les craintes provoquées par la guerre au Moyen-Orient, sont de nature à faire augmenter la participation à Saint-Mathurin.

08:02 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Saint-Mathurin ?

Les 2 bureaux de vote de la ville de Saint-Mathurin (de Mairie à Salle de l'Auzance) fermeront leurs portes à 18 heures. Les élections législatives 2024 sont l'occasion pour les 1 686 votants de Saint-Mathurin de s'exprimer sur les enjeux qui concernent leur pays. Dans le cas où la gauche ou l'extrême-droite obtiendrait une majorité de députés à l'Assemblée, une cohabitation pourrait subvenir, obligeant Emmanuel Macron à nommer un Premier ministre issu de l'opposition pour gouverner. Parmi les forces en présence dans la 2ème circonscription de la Vendée, qui parviendra à convaincre le plus grand nombre d'électeurs de la ville ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.