En direct

19:33 - Pour la gauche, les 12,89% de Jean-Luc Mélenchon à Saint-Mathurin convoités Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 12,89% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Saint-Mathurin le dimanche 10 avril. Les transferts des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,18% et 1,44% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc viser un total théorique de 18,51% à Saint-Mathurin pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Que peuvent dire les grandes tendances des législatives 2022 pour Saint-Mathurin ? Emmanuel Macron avait glané la première position au dernier scrutin présidentiel à Saint-Mathurin avec 30,31% des votes, au premier tour. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 29,09%, devant Jean-Luc Mélenchon à 12,89% et Éric Zemmour à 6,98%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines viendront sans doute remettre en question la situation lors des législatives à Saint-Mathurin ce dimanche. Pour rappel la majorité a vu son score reculer à un trait du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Saint-Mathurin À Saint-Mathurin, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 sera immanquablement l'ampleur de la participation. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent souvent moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour des législatives ? Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 84,91% dans la commune. Le taux de participation était de 86,1% au premier tour, ce qui représentait 1 431 personnes. En comparaison, au niveau du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - Quel était le taux de la participation à Saint-Mathurin en 2017 ? Plus de la moitié des votants n'ont pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Comment ont voté d'ordinaire les citoyens de cette commune lors des précédents rendez-vous électoraux ? Il y a 5 ans, lors des élections législatives, le taux de participation avait atteint 55,04% au premier tour dans la commune à Saint-Mathurin, à comparer avec une participation de 42,42% au second tour.