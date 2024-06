Résultat des législatives à Séez : l'élection 2024 en direct

12:07 - Législatives passées à Séez : l'impact de la participation

L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés du scrutin législatif à Séez (73700). Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 46,62% au premier tour. Au deuxième tour, 44,98% des votants ont exercé leur droit de vote. En proportion, à l'échelle de la France, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, presque un record pour des élections législatives. Lors du second tour de la présidentielle, parmi les 1 697 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 74,46% avaient pris part au scrutin. La participation était de 77,08% au premier tour, soit 1 308 personnes.