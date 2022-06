19:27 - Sur quel candidat vont converger les supporters de gauche à Val d'Arry ?

Les habitants de Val d'Arry avaient apporté 18,11% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la première étape de la dernière présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,63% et 2,14% au premier tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc espérer glaner 24,88% à Val d'Arry pour ce premier tour.