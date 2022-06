Résultat de la législative au Hom : en direct

12/06/22 11:00

Quel candidat classeront en tête des résultats des élections législatives les habitants du Hom à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ? Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 26,72% des votes au premier tour au Hom. La candidate d'extrême droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,10% et 24,41% des voix. Et après retournement de situation : Emmanuel Macron était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, arrivé en tête du second tour en captant 54,76% des suffrages face à Marine Le Pen (45,24%). Les électeurs de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ?