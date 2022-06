Résultat de la législative aux Allues : 2e tour en direct

Un des enjeux de ces législatives, en France, reste le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Aux Allues, son candidat avait atteint 12,75% des suffrages le 12 juin dernier. Mais ce score est cependant à mettre en perspective avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 11,15%, 6,54%, 0,77% et 0,96% en avril. Ce qui donnait un total estimé sur le papier à 19,42% pour la Nupes.

15:30 - Vers une victoire pour la candidature Les Républicains aux Allues ?

La candidature Les Républicains a obtenu 48,66% des suffrages le 12 juin dernier lors du 1er round des élections législatives. Les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à dans l'ordre 16,44% et 12,75% des voix. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges.