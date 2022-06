Résultat de la législative aux Belleville : 2e tour en direct

En direct

18:10 - La nuance Mélenchon s'était placée sur la 3e marche aux Belleville dimanche dernier La coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait enregistré 16,26% des votes au 1er tour de la législative la semaine passée dans les 7 bureaux de vote des Belleville. Mais ce score est cependant à analyser au regard des votes de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Or aux Belleville, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 16,44%, 5,37%, 0,99% et 1,12% le 10 avril. Ce sont donc 23,92% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives aux Belleville.

15:30 - La candidature Les Républicains en tête au premier tour A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularismes locaux. Grâce à 38,75% des votes, la candidature Les Républicains s'est imposée aux Belleville le 12 juin dernier au soir du 1er round de l'élection législative. Elle est suivie par les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui décrochent 19,88% et 16,26% des suffrages.

13:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives aux Belleville ? Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au second tour cette année ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 42,64% au second round, six% de plus qu'au premier tour. Comment ont voté habituellement les habitants de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? En 2017, à l'occasion des élections législatives, 65,25% des électeurs des Belleville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec une abstention de 62,15% au second round.