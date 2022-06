Résultat des législatives aux Monts d'Aunay - Election 2022 (14260) [PUBLIE]

12/06/22 22:32

Résultat des législatives 2022 aux Monts d'Aunay

Le résultat des élections législatives 2022 aux Monts d'Aunay est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Calvados

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Calvados

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 aux Monts d'Aunay. Au sein de la 6ème circonscription du Calvados, les électeurs des Monts d'Aunay ont désigné la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Reste à savoir si les électeurs des 98 autres communes rattachées à cette circonscription législative feront les mêmes choix que ceux des Monts d'Aunay. La participation s'élève à 49% des électeurs enregistrés sur les listes électorales dans la commune pour la 6ème circonscription du Calvados. Elisabeth Borne a rassemblé 30% des votes. Jean-Philippe Roy (Rassemblement National) et Noé Gauchard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupèrent dans l'ordre 27% et 23% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Les Monts d'Aunay Elisabeth Borne Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,32% 29,85% Noé Gauchard Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,53% 22,97% Jean-Philippe Roy Rassemblement National 21,74% 26,67% Lynda Lahalle Divers droite 7,23% 9,34% Valérie Dupont Reconquête ! 2,79% 2,27% Mickaël Guettier Droite souverainiste 2,49% 2,53% Anne-Lyse Mbelo Divers gauche 1,85% 1,56% François Ormain Divers centre 1,50% 1,49% Bruno Battail Ecologistes 1,40% 1,56% Pascale Georget Divers extrême gauche 1,14% 0,97% Jemâa Saad Divers gauche 1,01% 0,78% Participation au scrutin Circonscription Les Monts d'Aunay Taux de participation 51,15% 48,68% Taux d'abstention 48,85% 51,32% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67% 1,45% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94% 1,14% Nombre de votants 49 340 1 582

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 des Monts d'Aunay sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:05 - Quel résultat aux Monts d'Aunay pour la Nupes ? Un des enjeux majeurs de ces législatives 2022, en France comme aux Monts d'Aunay, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait obtenu 17,82% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Les reports des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,02% et 1,7% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc se fixer un total théorique de 23,54% aux Monts d'Aunay pour ces élections légilsatives. 16:30 - Que montrent les intentions de vote des législatives 2022 pour Les Monts d'Aunay ? Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, aux Monts d'Aunay, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 31,79% des suffrages. En seconde position, se hissait Emmanuel Macron à 26,9%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,82% et Valérie Pécresse à 4,77%. Le chef de l'Etat sortant atteignait en revanche près de 28% des voix à l'échelle du pays, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et 21,95% pour le leader de LFI. Les indications nationales des ultimes semaines changeront probablement ce tableau lors des législatives aux Monts d'Aunay. Et pour rappel, la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve. Pendant ce temps, le RN a passé la barre des 19%. 14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives aux Monts d'Aunay ? Le niveau d'abstention constituera sans aucun doute l'un des facteurs principaux des élections législatives aux Monts d'Aunay. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent généralement moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour des législatives ? En avril 2022, au second tour de la présidentielle, parmi les 3 223 personnes en âge de voter au sein de la ville, 23,12% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 23,39% au premier tour. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne aux Monts d'Aunay lors des élections législatives 2022 ? L'observation des précédentes consultations politiques est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Lors des élections législatives de 2017, sur les 3 180 inscrits sur les listes électorales aux Monts d'Aunay, 46,82% étaient allés voter au premier tour. La participation était de 39,92% au tour deux. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'image des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. 09:30 - Les paramètres clés des élections législatives 2022 aux Monts d'Aunay Cela fait déjà quelques heures qu'on vote aux Monts d'Aunay et il y a encore du temps pour se prononcer puisque les bureaux de vote de la ville sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 11 prétendants qui sont candidats dans la seule circonscription de la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Législatives 2022 aux Monts d'Aunay : les enjeux

Les habitants des Monts d'Aunay reprendront le chemin des urnes en 2022 : ils seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quel candidat se tourneront-ils ? Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour en avril dernier. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 31,8% des votes au premier tour aux Monts d'Aunay, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le locataire de l'Elysée et l'ancien député européen avaient obtenu 26,9% et 17,8% des votes. Le choix des habitants des Monts d'Aunay était resté constant au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (51,2% des voix), cédant ainsi à Emmanuel Macron 48,8% des votes.