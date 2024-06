Résultat des législatives à Albertville : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Nouveau Front populaire, nouvelle machine pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? La Nupes, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste Glucksmann a atteint 13,14% à Albertville. Mais ce sont 29% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (10,68%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,95%) et enfin de Léon Deffontaine (2,49%). La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Albertville, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 25,13% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,53% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,98% pour Yannick Jadot, 2,5% pour Fabien Roussel et 1,76% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 11 points à Albertville Que retenir de cet ensemble hétéroclite de scores ? La progression du RN, qui se monte déjà à 11 points à Albertville entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 29% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à Albertville début juin Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques semaines reste sans doute plus ancré encore dans les têtes. Le 9 juin en effet, à Albertville, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, s'est imposée, glanant 34,16% des votes contre Raphaël Glucksmann à 13,14% et Valérie Hayer à 12,58%. Ce sont alors 1896 électeurs qui l'ont choisie dans la commune.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Albertville lors de la dernière présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est sans doute la meilleure loupe pour tenter de dégager une préférence politique locale. Marine Le Pen avait engrangé les votes à Albertville lors de la dernière présidentielle avec pas moins de 24,34% des électeurs au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,19% et 23,53% des voix. Albertville n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 6,96% des voix. Avec 44,19%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 55,81%.

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Albertville ? Lors des dernières législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune d'Albertville, obtenant 21,22% des voix sur place, contre 25,13% pour Cédric Morand (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Et le second tour ira dans le même sens avec cette fois Vincent Rolland (Les Républicains) finalement en tête localement.

11:02 - Les données démographiques d'Albertville révèlent les tendances électorales Dans la ville d'Albertville, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 14,18%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 862 euros par an souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 5 023 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 12,96% et d'une population immigrée de 15,74% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Albertville mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,2% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Les législatives à Albertville sont lancées À Albertville, la participation constituera à n'en pas douter l'une des clés des élections législatives. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 70,89% des personnes aptes à voter dans la ville avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 74,88% au premier tour, c'est-à-dire 7 906 personnes. En comparaison, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 46,96% au premier tour et seulement 43,49% au second tour. Les incitations à faire "barrage" au Rassemblement national seraient susceptibles de ramener les électeurs d'Albertville vers les urnes.