19:36 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de la Nupes à Alzonne ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, est électoralement incertain. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait atteint 21,57% à Alzonne pour ce tour unique des européennes. Mais ce sont 31% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (7,53%), de l'écologiste Marie Toussaint (1,77%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,66%). A l'issue du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 22,45% des voix dans la localité.

18:42 - Une évolution impressionnante du RN à Alzonne Difficile de résumer clairement tous ces résultats. Mais des pistes se distinguent… La progression du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Alzonne entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 36% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 36,63% pour le RN à Alzonne le 9 juin dernier Une autre élection a eu lieu bien plus récemment dont le verdict est aussi à analyser de près. D'autant qu'il s'agit d'un événement historique. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, s'est arrogée les élections du Parlement européen 2024 à Alzonne. Ladite liste séduisait 36,63% des suffrages, devant Raphaël Glucksmann à 21,57% et Valérie Hayer à 8,42%.

14:32 - Alzonne avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle La communauté électorale d'Alzonne s'était nettement tournée vers Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel 2022 puisque la cheffe de file du Rassemblement national l'emportait avec 33,91% au premier tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 21,37% et 16,38% des voix. La quatrième place revenait à Anne Hidalgo, avec 6,74% des suffrages. Au 2e tour, la cheffe du RN surclassait aussi Emmanuel Macron avec 54,06%.

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce soir Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera le principal enseignement localement pour ces législatives. Le Rassemblement national réalisait un bon démarrage à Alzonne lors des législatives 2022. On retrouvait en effet Julien Rancoule en tête au premier tour, avec 28,34% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de l'Aude. Johanna Adda--Netter (Nupes) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 52,49%.

11:02 - Élections législatives à Alzonne : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville d'Alzonne, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,67% et une densité de population de 69 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (31,42%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 645 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (23,54%) et le nombre de résidences HLM (8,26% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Alzonne mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,17% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Alzonne Au cours des dernières années, les 1 619 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Durant les européennes du mois de juin 2024, parmi les 1 141 inscrits sur les listes électorales à Alzonne, 61,44% étaient allés voter. La participation était de 60,89% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,98% au premier tour et seulement 55,04% au second tour. Pour mémoire, au niveau national, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, moins qu'en 2017.